Urus je superšportnik na velikih kolesih

Lamborghini urus

5. december 2017 ob 09:13

Sant'Agata Bolognese - MMC RTV SLO

Lamborghinijev prvi novodobni športni terenec je pravi superšportnik na velikih kolesih. Štirilitrski V8 mu omogoča pospešek do stotice v 3,6 sekunde ter končno hitrost 305 km/h. V Evropi bo stal najmanj 171.429 evrov.

Če odmislimo slavni model LM002, je urus Lamborghinijev prvi športni terenec. Vsekakor pa je to za Lamborghini prvi luksuzni športni terenec, kot jih poznamo danes, ki ekskluzivnim znamkam omogočajo povečevanja prodaje. Na to računajo tudi v Sant’Agati, saj z urusom načrtujejo podvojitev sedanjih prodajnih številk.

Seveda to ni navaden športni terenec, temveč takšen v Lamborghinijevem v slogu, z videzom in lastnostmi superšpotnika. Avtomobil z značilnimi prelomljenimi karoserijskimi linijami je zasnovan na Volkswagnovi koncernski platformi MLB evo (tako kot audi Q7, bentley bentayga in porsche cayenne). V dolžino meri 5,11 metra, dva metra v širino ter seže 1,64 metra v višino. Ob tem ima malce večjo medosno razdaljo kot glavni tekmeci, ki meri malenkost več kot tri metre, ob tem pa tehta malce manj kot 2,2 tone. Športni drži primerna je tudi obutev, ki lahko meri od 21 do 23 palcev.

Ob začetku prodaje bo na voljo s štirilitrskim twin turbo V8-motorjem, ki zmore 478 kilovatov (650 KM) in 850 NM navora, kar je dovolj za pospešek od 0 do 100 km/h v 3,6 sekunde ter končno hitrost 305 km/h. Za prenos moči na vsa štiri kolesa skrbi osemstopenjski samodejni menjalnik. V normalnih razmerah se navor prenaša v razmerju 40:60 v korist zadnjih koles, po potrebi pa se prenese do največ 70 odstotkov na prvo os ali pa do 87 odstotkov na zadnjo.

Duša s sedmimi obrazi

Iz aventadorja so prenesli sistem štirikolesnega krmiljenja, ki pri majhnih hitrostih zagotavlja boljšo okretnost, pri večjih pa prispeva k boljši stabilnosti. S stikalom ANIMA (slovensko "duša") lahko voznik izbira kar med šestimi oziroma sedmimi voznimi načini. Načini Strada, Sport in Corsa (cesta, šport, dirka) so namenjeni uporabi na asfaltu, načini Neve, Terra in Sabbia (sneg, zemlja in pesek) pa vožnji po snegu in na terenu. Poleg tega je tu še način ego, ki omogoča individualne nastavitve.

Kabina serijsko ponuja prostor za pet potnikov, za doplačilo pa si je v drugi vrsti mogoče misliti dva posamezna sedeža. Poleg zaslona namesto merilnikov sta tu še dva zaslona na dotik na sredinski konzoli za upravljanje klimatske in multimedijske naprave, pri čemer ta omogoča tudi glasovno upravljanje ter povezljivost s sistemoma Android Auto in Apple CarPlay. V zašiljenem zadku najdemo prtljažnik, ki meri od 616 do 1.596 litrov.

Za urusa bo treba v Evropi odšteti najmanj 171.429 evrov. Prvi primerki bodo na voljo od pomladi prihodnjega leta, bencinski izvedbi pa bo sledila hibridna različica.

Martin Macarol