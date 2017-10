Poudarki Mogoče ga je sestaviti na lokaciji

Vojaški terenec s 100-letno garancijo

Vojaško vozilo partisan one

20. oktober 2017 ob 07:23

Nemško zagonsko podjetje Partisan Motors je predstavilo koncept izjemno preprostega, štirikolesno gnanega vojaškega vozila. Zaradi preproste zasnove njegov snovalec napoveduje 100-letno garancijo.

Vemo, da je pri vojaških vozilih oblika skoraj v celoti podrejena funkcionalnosti. Že na prvi pogled je jasno, da je to bilo tudi glavno vodilo Dr. Jurija Postnikova, ustanovitelja podjetja Partisan Motors in snovalca vojaškega terenskega vozila partisan one. Slednji je namreč skoraj v celoti izdelan iz oglatih jeklenih profilov, na katere je mogoče pritrditi različne, tudi neprebojne plošče in opremo. Glavna prednost preproste zasnove je možnost prevoza teh vozil v ploščatih paketih ter sestavljanje neposredno na želeni lokaciji. Na tak način je v mogoče enem ladijskem zabojniku namesto enega sestavljenega prepeljati pet razstavljenih vozil.

Poleg osnovne izvedbe proizvajalec načrtuje številne različice, med drugim poltovornjaške ter celo s šestimi ali osmimi kolesi.

Lahko bo tudi hibriden

Prototip poganja Fiatov 2,8-litrski turbodizelski motor, ki razvije 110 kilovatov (150 KM), pri čemer je predvidena tudi hibridna različica z dodatkom elektromotorja.Zahvaljujoč velikim rezervoarjem lahko doseg presega tisoč kilometrov. Končna motorizacija še ni določena, po zagotovilih proizvajalca pa zasnova omogoča vgradnjo različnih strojev tako z vzdolžno kot s prečno postavitvijo.

Postnikov je prepričan, da lahko vozilo v vojski brez težav služi vsaj 50 let, na vsa vozila pa želi ponuditi 100-letno garancijo.

Ni kaj, gre za impresivne načrte, pri čemer nam trakovi, s katerimi so pritrjena vsa vrata konceptnega vozila, dajejo slutiti, da le-to morda ne bo še tako kmalu pripravljeno na serijsko proizvodnjo.

Martin Macarol