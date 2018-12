Zakaj bi se upirali Googlu?

Polestar 2

4. december 2018 ob 07:41

Göteborg - MMC RTV SLO

Polestar 2 bo prvi avtomobil iz Volvove družine, ki bo ponujal informacijsko-zabavni sklop z operacijskim sistemom Android.

Volvo je pred kratkim napovedal, da bo v svoja vozila uvedel operacijski sistem Android, toda ni povedal, kateremu modelu ga bodo namenili najprej. Po podatkih Automotive News bo to drugi električni model novonastale Volvove znamke Polestar z oznako polestar2.

Vodja oddelka za raziskave in razvoj Henrik Green je povedal, da je vdelava Googlovega asistenta, trgovine Play, zemljevidov in drugih Googlovih storitev v informacijsko-zabavni sklop Sensus logična poteza.

Odločitev je bila preprosta

Green je dodal, da se čudi, da so se nekoč upirali temu, da bi Google prišel v armaturno ploščo, saj se to zdaj zdi očitno. Zakaj bi morali iti v boj in vložiti toliko denarja? Meni, da bi morali pri Volvu biti neskončen boj za to, da bi bil hišni sistem tako učinkovit kot Googlov. Svojim kupcem želijo ponuditi izkušnjo, v kateri je avtomobil neopazno povezan tako kot druge naprave. Ko so to ugotovili, je bila odločitev o vgradnji sistema Andorid preprosta.

Polestar 2 naj bi nastal na osnovi malce privzdignjenega Volvovega koncepta 40.2, ki so ga predstavili leta 2017. Osnovni model naj bi razvijal okoli 294 kilovatov (400 KM) in ponujal okoli 650 kilometrov dosega, s čimer bi se lahko postavil ob bok tesli modela 3.

Polestaru 2 bo sledil večji, prav tako popolnoma električni športni terenec, ki bo nosil oznako polestar 3.

Sistem Android bodo nato začeli vgrajevati v vse Volvove in Polestarove modele.

Martin Macarol