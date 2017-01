Zaradi izpustov zdaj pod drobnogledom tudi skupina FCA in Renault

Novi sumi na nepravilnosti

16. januar 2017 ob 09:10

Pariz, Milano - MMC RTV SLO

Potem ko je ameriška agencija EPA obtožila skupino Fiat Chrysler Automobiles, da imajo nekateri njihovi avtomobili čez lužo vgrajeno programsko opremo, ki vpliva na izpuste, je francosko tožilstvo sprožilo preiskavo zoper Renault, Britanske oblasti pa so zahtevale pojasnila od skupine FCA.

Po razkritju Volkswagnove goljufive programske opreme, ki je vplivala na delovanje motorja med testiranji ter s tem na izpuste, je postalo jasno, da večina avtomobilov v realnih (nelaboratorijskih) razmerah v okolje izpušča veliko večje količine dušikovih oksidov od uradno izmerjenih.

Odkar je novica o sodni preiskavi zoper Renault pricurljala v javnost, je cena delnic podjetja padla za štiri odstotke in dosegla najnižjo raven v zadnjem mesecu. Ob tem so pri Renaultu v sporočilu zatrdili, da so spoštovali zakonodajo glede izpustov, ter da njihovi avtomobili niso imeli goljufive programske opreme.

Izkoriščanje ohlapnih predpisov

Do sedaj so goljufive naprave našli le pri Volkswagnu, toda v Nemčiji in Veliki Britaniji so ugotovili, da proizvajalci pri testiranju močno izkoriščajo t.i. »toplotno okno«, ki jim omogoča izklapljanje sistemov proti onesnaževanju za obvarovanje motorjev.

Nemški preiskovalci so ugotovili, da so nekateri proizvajalci »toplotno okno« uporabljali tako, da so bili sistemi, ki vplivajo na izpušne pline, večinoma izklopljeni. Zmanjšano delovanje teh sistemov zmanjšuje možnost kondenzacije v katalizatorjih, ki povzroča rjavenje ter dolgoročno zmanjševanje njihove učinkovitosti. Poleg tega omogoča večje zmogljivosti ter podaljšuje intervale za dolivanje tekočine (sečnine), ki omogoča izločanje dušikovih oksidov in izpušnih plinov.

Regulatorji sedaj skušajo ugotoviti in določiti, kdaj je uporaba »toplotnega okna« nezakonita. V Združenih državah Amerike morajo proizvajalci navesti način nadzora nad izpusti, na čemer je temeljilo ukrepanje agencije EPA proti Volkswagnu in skupini FCA. O obtožbah s strani agencije EPA je bila seznanjena tudi Evropska komisija, ki bo preučila morebitne vplive na Evropsko unijo. Napovedala je sodelovanje tako z Američani kot z organi države članice ter seveda s Fiatom zato, da bi ugotovili, ali obtožbe zadevajo tudi vozila, ki so naprodaj v EU.

Nov meritveni cikel

Komisija ima sicer omejena pooblastila za prepoved prodaje potencialno spornih avtomobilov v posameznih državah, a evropski regulatorji so že sprejeli nov meritveni cikel, ki bo začel veljati letos in bo upošteval bolj realno delovanje avtomobilov na cesti.

Britanske oblati so od EPA-e zahtevale informacije glede obtožb zoper skupino FCA, pojasnila pa bodo zahtevale tudi od proizvajalca. Prvi mož skupine FCA, Sergio Marchionne je obtožbe ostro zanikal, kljub temu pa se preiskave nadaljujejo. Minuli teden je Evropska komisija prosila italijanske oblasti za sodelovanje v nemški preiskavi v zvezi z morebitno goljufivo programsko opremo, s katero naj bi bili opremljeni fiat 500X, fiat doblo ter jeep renegade. Tudi v tem primeru Fiat obtožbe zavrača.

Po Volkswagnovem škandalu tudi nemški urad za motorna vozila KBA izvaja testiranje avtomobilov. Potem, ko so italijanske oblasti stopile v bran skupini FCA, pa je nemški prometni minister v zvezi s tem zahteval uvedbo preiskave s strani Evropske komisije.

Borut