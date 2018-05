Poudarki Edinstveni mini za kraljevo poroko

Edinstveni mini, ki so ga izdelali za obeležitev kraljeve poroke, boodo prodali na dobrodelni dražbi. Foto: Mini

Zelo poseben mini za kraljevo poroko

Mini cooper S

14. maj 2018 ob 07:17

London - MMC RTV SLO

Angleški proizvajalec je pripravil prav posebnega dobrodelnega minija za Harryja in Meghan.

Poroka med princem britanskim princem Harryjem in ameriško igralko Meghan Markle (zgodila se bo 19. maja) bo izjemno pomemben dogodek, o katerem se bo govorilo še več tednov po usodnem “da”. Pri Miniju so želeli izkoristiti vesoljno zanimanje in za kraljevo poroko izdelali prav poseben primerek svojega slavnega jeklenga konjička. Gre za trivratni mini cooper S v beli barvi Crystal ter barvanimi vzorci in okraski, posvečenimi ženinu in nevesti.

Pod eno streho

Najbolj očiten estetski element posebnega primerka je streha, pri kateri so oblikovalci izdelali grafiko, na kateri so združili elemente zastav, iz katerih prihajata ženin in nevesta. To vključuje črte z zastave Združenih držav Amerike za Meghan in barve zastave Union Jack za Harryja. Poleg tega karoserijo krasijo sive črte, na element ob stranskih smernikih pa so namestili logotip z začetnicama M in H.

Posvetili so se tudi notranjosti ter ji med drugim namenili sivo usnjeno oblazinjenje ter posebno okrasitev armaturne plošče. Tu so zapisali imeni bodočih mladoporočencev, datum poroke ter voščilo.

Ob tem je vodja oblikovanja pri Miniju, Oliver Heilmer, povedal, da so kot ikonična znamka s skoraj 60-letno zgodovino Združenem kraljestvu počaščeni, da lahko obeležijo kraljevo poroko.

Zelo posebnega minija bodo prodali na dražbi, izkupiček pa namenili dobrodelni organizaciji CHIVA, ki pomaga otrokom z virusom HIV.

Martin Macarol