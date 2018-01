Poudarki Eden najbolj vozniških malčkov ta hip

Ford fiesta 1,0 ecoboost titanium

Test nove generacije

26. januar 2018 ob 07:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

V izboru Slovenski avto leta 2018 smo v našem uredništvu na prvo mesto postavili pola. A polo je samo en od treh odličnih malčkov, ki so minulo leto zapeljali na naše ceste - če bi bila v finalu tokratnega slovenskega avta leta še ibiza in fiesta, bi bil naš proces odločanja veliko zahtevnejši. ampak res veliko zahtevnejši. Kajti tehnično enaka Seatova ibiza je od resnega pola veliko bolj simpatična, oba pa s svojimi voznimi lastnostmi in šarmom močno prekaša fiesta!

Res, z vidika voznih lastnosti lahko fiesto gotovo označimo za enega najboljših klasičnih malčkov! Oziroma za enega najbolj dinamičnih klasikov, svojo superiornost pa še posebej očitno kaže v ovinkih, seveda v dinamično odpeljanih. Ne mučite je zgolj z mestom in avtocesto, peljite jo na izlet po lepem slovenskem podeželju, vrtite njen volan! In tako zelo lahkotna je, da kar pričakujte, da se boste po vožnji s fiesto s težkih srcem presedli nazaj v večji družinski avto.

S tem ne želimo reči, da je fiesta samo dinamična. Udobja je kar precej, a roko na srce tudi fiesta ni popolna, višjerasli bodo hitro z glavo tik pod stropom, tako spredaj kot zadaj. Fiesta je pač malček, ki je zrasel v pamet, ne pa v centimetrih. So pa sedeži dovolj bočno oprijemljivi in nasploh dolžinsko ustrezni.

Je pa kabina sama po sebi dovolj zgovorna glede tega, kaj se dogaja v razredu. Namreč, za fiesto so Fordovci rekli, da se je pomaknila “upmarket”. Izraz je z eno besedo težko posloveniti, a razumemo ga lahko tako, da se fiesta odmika od svojih razrednih tekmecev višje po lestvici proti dražjim avtomobilom. S čim? Recimo s tem, da je tako zelo šik, in seveda ne samo v tej simpatični turkizi. In mimogrede, bodite pozorni na njena simpatična “piflarska” očala, sestavljena iz majhnih LED lučk. No, naj povemo, da se te samodejno prižigajo, tudi dolga luč se prižiga in ugaša samodejno, vseeno pa ti žarometi še niso tako “smart” kot recimo v večjih in dražjih fordih, ki recimo, ko nasproti pripelje vozilo ugasnejo samo tiste diode, ki bi to vozilo zaslepile.

Seveda je povsem očitno, da fiesta ni mogla ostati na isti cenovni ravni kot v prejšnjih generacijah, a pogled na cenik pravzaprav preseneti. Petnajst tisočakov namreč stane primerno motorizirana fiesta in predvsem primerno založena z modernimi gadgeti, za ta denar pa dobimo v bistvu kar veliko, recimo tudi že vse bolj obvezen aktivni tempomat. Fiestina največja težava so seveda zelo dobri konkurenti, ta avtomobilski razred se je namreč v celoti cenovno povzdignil, a začel je tudi ponujati več za približno enake vsote. To pomeni, da vas pred nakupom čaka kar veliko konfiguriranja po vaših željah, in na koncu odločanja na podlagi osebnih preferenc.

So pa pri Fordu vendarle precej taktični: za tiste, ki ne morejo pozabiti, da so malčki tega razreda še pred leti stali le kakih dvanajst tisočakov ali celo manj, so za vsak primer pripeljaji še enega, cenejšega malčka, model ka+. A s katerim Fordovim malčkom bo prijetnejši vsakdan, je v primerjavi fiesta / ka+ res močno očitno

Ključni tehnični podatki:

Mere:

- dolžina: 4,1 m

- medosna razdalja: 2,49m

- obračalni krog: 10 m

- oddaljenost od tal: XX cm

- koeficient zračnega upora: X,XX

- prtljažnik: 292 l

- masa: 1163 kg

Pogon:

- 1-litrski 4-valjni bencinski motor

- moč: 74 kW

- navor: 170 Nm

- 6-stopenjski ročni menjalnik

- pogon na prednji kolesi

- pnevmatike: 205/45 R17

- poraba: 5,8 l/100 km = 7 EUR/100km

- posoda za gorivo: 42 l

- doseg: 724 km

- izpusti CO2: 97 g/km

Stroški pri 15.000 km in 5-letni uporabi:

- nakupna cena: 15.950 EUR

- stroški finančnega leasinga: 1909 EUR/5 let

- stroški registracije: 4593 EUR/5 let

- stroški vzdrževanja: 1269 EUR/5 let

- stroški goriva: 5294 EUR/75.000 km

- strošek 1 kompleta pnevmatik: 593 EUR

- vrednosti po 5 letih po Eurotaxu: 7069 EUR

- stroški skupaj: 376 EUR/mesec

Miha Merljak