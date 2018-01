Poudarki Udobje SUV-ja, družinski prtljažnik

Jeep compass: prilagajanje trendom brez odrekanja

Test nove generacije

22. januar 2018 ob 07:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jeep je ustoličil ime džip. In kot prvi je predstavil SUV-ja, bilo je to že v davnih šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Avto z lesom na bokih, usnjenimi fotelji, ki so razvajali bogate kalifornijske mame. A pozabimo na modele izpred več kot petdesetih let in se spomnimo prvega compassa iz leta 2007. Takrat se je Jeep pridružil trendu cenovno dostopnih pomehkuženih SUV-jev, torej crossoverjev ali križancev, kot jih pogosto kličemo. A s prvim tekmecem nissana cashqaia v Sloveniji in v Evropi nikoli ni dosegel posebnega navdušenja.

No, tudi novi compass tekmuje z SUV-ji, ki nikoli ne zapeljejo na teren, še makadamskih bližnjic se izognejo. Na trgu se compass bori za kupce, ki svoj avto uporabljajo predvsem za vožnjo otrok v šolo, ali pa za prevoz na nedeljsko kosilo k stari mami. In zato je compass na voljo tudi z zgolj dvokolesnim pogonom. In lahko poročamo, da compass zlahka zadovolji nezahtevne kupce z visoko mero udobja in zanesljivo lego tudi v hitro odpeljanih ovinkih.

Tudi Fiatov multijet se izkaže z vsakdanjo prijaznostjo - tako udobju kot denarnici. Kombiniran je s samodejnim menjalnikom s kar devetimi prestavami, ki je na nek način že nuja, samodejni menjalniki seveda postajajo standard. Po našem mnenju je njegova pomanjkljivost, da ne ponuja obvolanskih gumbov za ročno prestavljanje - teh smo se namreč zdaj že povsem navadili oziroma razvadili.

In ker so med kupci SUV-jev pogosto nekdanji kupci enoprostorcev, naj povemo, da bo compass ugajal tudi s prtljažnim prostorom, z uporabnim dvojnim dnom, predvsem pa, da lahko po zaslugi zlaganja zadnje klopi po sistemu 40:20:40 peljemo dolge Ikejine pakete tudi, ko se v avtu peljejo štirje.

A vseeno compassovo bistvo ni v vsej tej SUV-jevski vsakdanji uporabnosti. Če je kaj pravice na svetu, bo novi compass deležen lepšega sprejema tudi med zahtevnejšimi kupci. Kajti to je pravi jeep - kljub temu, da se prilagaja trendu, ohranja tisto, kar ima ta legendarna znamka v svojem DNK-ju.

Pomembno je, da compass to kaže s svojim videzom, še bolj pomembno je, da pri tem nikakor ne gre zgolj za pozersko šminko - compass je namreč naše testne klance premagoval nadpovprečno suvereno! Brez reduktorja, zgolj z nadvse učinkovitim elektronskim sistemom nadzora pogona, s posebnimi programi za sneg, makadam in blato, ki vplivajo na zdrs, podajanje moči in porazdelitev motorne moči med kolesa.

Če vse te pluse seštejemo skupaj, ugotovimo, da je compass precej dober paket. Cenovna evalvacija sicer nazorno pokaže, da se bodo kupci jasno razdelili med tiste manj zahtevne, ki bodo compassa dobili za razmeroma malo denarja in tiste resne avanturiste, ki pa bodo za compassa seveda plačali močno občutno, a glede na konkurenco še vedno razumno več. Po zaslugi nizke vstopne cene je namreč ponudba cenovno zelo razpotegnjena.

Ključni tehnični podatki:

dolžina: 4,40 m, medosna razdalja: 2,64 m, oddaljenost od tal: 19 cm, obračalni krog: 11,1 m, prtljažnik: x l; masa: 1307 kg, 2,0-litrski 4-valjni dizelski motor, moč: 103 kW, navor: 350 Nm, 9-stopenjski samodejni menjalnik, pogon na vsa štiri kolesa; poraba: 6,4 l/100 km; izpusti CO2: 148 g/km; cena osnovnega vozila: 34.890 EUR, cena na mesec po 5 letih, pri 15.000 km/leto: 628 EUR

Miha Merljak