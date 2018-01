Poudarki Objektivno gledano je CX-5 lep

Skrivnost njene lepote je v tem, da na njej ni ničesar preveč, vsaka linija ima svojo funkcijo, nobenih nepotrebnih baročnih okraskov ni, ki bi jih lahko kdo proglasil za kič. Foto: David Šavli Položaj za volanom je odličen, vse je pospravljeno, edino s stikali na volanu se nekako nismo spoprijateljili, niso najbolj intuitivna. Foto: MMCDavid Šavli Zaradi naših izkušenj z mazdami 3, 6 in CX-3 nas je nekoliko presenetilo, da je CX-5 tako izrazito udoben oziroma bolj udoben kot dinamičen. Foto: David Šavli

Mazda CX-5 CD175 AWD AT: z obliko zasenči premijske znamke

Test nove generacije

28. januar 2018 ob 10:42,

zadnji poseg: 28. januar 2018 ob 10:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ste ob pogledu na prve fotografije pomislili "Vav, to je pa lepo!"? No, lahko ste pomirjeni, očitno imate čut za lepo. Kajti čeprav je lepota subjektivna, pa smo si ljudje kar enotni glede osnovnih pravil estetike. In mazda CX-5 je - objektivno gledano - lep avtomobil.

Skrivnost njene lepote je v tem, da na njej ni ničesar preveč, vsaka linija ima svojo funkcijo, nobenih nepotrebnih baročnih okraskov ni, ki bi jih lahko kdo proglasil za kič. In kot je v našo kamero pojasnil glavni oblikovalec, Anglež Kevin Rice, je lepota univerzalna - ljudje po vsem svetu menijo enako, kaj je lepo in kaj ne. Predvsem pa je lepota tudi trajna, to pa ima tudi zelo konkretne učinke pri prodaji rabljenega avtomobila.

Enako kot na zunaj nas je CX-5 navdušil v kabini, sploh v tej prestižni svetli kombinaciji. Položaj za volanom je odličen, vse je pospravljeno, edino s stikali na volanu se nekako nismo spoprijateljili, niso najbolj intuitivna. Navdušila nas je prostornost zadnje klopi, je namreč nadvse udobna, tudi ko se morajo na njej peljati trije. In vsakič se navdušimo, s kako preprosto rešitvijo se dviga polica pri odpiranju prtljažnika.

Hvalimo tudi berljivost projekcije hitrosti in navigacije na vetrobransko steklo, na sredinski konzoli pa je ta mazda še zelo drugačna od konkurence, njen veliki zaslon namreč ni občutljiv na dotik. To bo nekaterim zelo všeč, drugim malo manj, nas pa je bolj zmotilo, da ne ponuja priključitve car playa - pa ne toliko zato, ker nam ne bi ustrezala ureditev vmesnika, ampak predvsem zaradi glasovnega upravljanja - naša telefonska asistentka Siri namreč že kar dobro pozna naš glas, za "teto" v mazdi pa smo namreč tudi po dvotedenskem testu ostali neznanci. Je pa natančno vedela, kdaj smo vožnjo zaključili in avto po zapustitvi samodejno zaklenila - ni nam jasno, zakaj je ta funkcija še vedno tako redka.

Hvalimo delovanje aktivnega tempomata, ki zavira do ustavitve in samodejno speljuje. Sistem ohranjanja na voznem pasu smo nastavili na manjšo občutljivost, sicer je avto volanski obroč preveč občutno popravljal in to tudi takrat, ko smo bili povsem pozorni, in na povsem ravnem odseku se nam je zgodilo celo to, da je avto na vetrobransko steklo zapisal "hold the steering wheel", čeprav smo volanski obroč ves čas pridno držali.

Kar pa se voznih lastnosti tiče, nas je zaradi naših izkušenj z mazdami 3, 6 in CX-3 nekoliko presenetilo, da je CX-5 tako izrazito udoben oziroma bolj udoben kot dinamičen. Avto je resda eden boljših trgu, ko gre za lego v ovinkih, a pri hitrem ovinkarjenju sedeži ponudijo za mazdo neobičajno malo bočnega oprijema, avto pa je nasploh treba kar malce prisiliti, da gre v ovinek, tudi volanski obroč je za naš okus premalo direkten. A ne razumite nas narobe, vožnja s CX-5 je še vedno na izredno visoki ravni, a od vrhunskih avtov nekako vedno pričakujemo še malce več. Tako pa bo CX-5 z vožnjo navdušil predvsem večino, ki se raje vozi po avtocesti kot po zavitem slovenskem podeželju, a vendarle ne smemo prezreti dejstva, da pri marsikaterem konkurentu dobiš na voljo izbirnik značaja, torej poleg udobja tudi dinamiko.

Ključni tehnični podatki:

dolžina: 4,55 m

medosna razdalja: 2,70 m

obračalni krog: 12 m

oddaljenost od tal: 20 cm

prtljažnik: 477 l

masa: 1535 kg

2,2-litrski 4-valjni dizelski motor

moč: 129 kW

navor: 420 Nm

6-stopenjski samodejni menjalnik

pogon na vsa štiri kolesa

poraba: 5,8 l/100 km

izpusti CO2: 52 g/km

cena osnovnega vozila: 36.490 EUR

cena na mesec po 5 letih, pri 15.000 km/leto: 604 EUR

Miha Merljak