Poudarki Nastal je v sodelovanju s francoskimi partnerji

Je varčen, udoben in ugleden

Pogrešali smo električna drsna vrata Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Proace verso je nastal za potrebe družin, ki ob pomanjkanju enoprostorcev vse bolj pogledujejo za kombiji. Foto: David Šavli Gre za kombi, ki ponuja udobje in ugled na ravni osebnega avtomobila. Foto: David Šavli Dodaj v

Toyota proace verso 2,0 D-4D: francoski Japonec

Test nove generacije

9. maj 2018 ob 07:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nedavno smo v Južni Afriki celo uro prebili v zastoju jutranje prometne konice, in tako smo imeli čas za opazovanje prometa. Opazili smo recimo, da imajo taksiji svoj vozni pas, a južnoafriški taksiji niso limuzine, ampak kar Toyotini kombiji. Gre za v Evropi neznan model, a kar hočemo povedati je, da je Toyota na področju proizvodnje kombijev izkušena znamka. Globalno gledano.

Pa vendar so bili kombiji, ki jih je Toyota prodajala doslej po evropskih kriterijih prijazno rečeno, neobičajni kombiji. Prodaja v Evropi je bila temu primerna, se pa dolgo časa Toyotinim trgovcem zato ni bilo treba posebej vznemirjati. Vse do zdaj, ko so Evropo zajeli novi časi, v katerih so SUV-ji iz tržnega boja izločili enoprostorce. Pomanjkanje enoprostorcev je namreč večje družine spodbudilo k izbiri kombijev, ki so zato postali pravi osebni, vsakdanje uporabni udobneži in iz Toyotinih prodajnih salonov so kar naenkrat začeli odhajati “nepotešeni” očetje in mame. Toyota je morala reagirati… In prodaja že dokazuje pravilnost te reakcije, proace namreč močno presega Toyotina pričakovanja.

A nove potrebe družin so Toyoto ujele nepripravljeno. Verjetno bi se lahko prilagodili z enim od številnih lastnih kombijev z Japonske, a namesto z bolj rizično evropeizacijo japonskih posebnežev so se potrebam raje previdno prilagodili z nakupom licence. Povezali so se s strokovnjaki iz Francije, s katerimi sodelujejo že pri projektu malega ayga, in lahko rečemo, da so dobro izbrali. Resda ima proace stikala, ki ne bodo všeč rednim Toyotinim strankam, a načeloma je proace zelo udoben, varčen, predvsem pa dokaj ugleden, torej pravo osebno vozilo, ne pa kombi iz tistih prejšnjih časov. Bi pa Toyoti priporočili, naj v prihodnosti ne čaka, da se pojavi povpraševanje, že zdaj lahko ponudite samodejni menjalnik tudi s šibkejšimi motorji. In električno pomična drsna vrata nikakor niso VIP, ampak obvezna Family ponudba!

Ključni tehnični podatki:



- na testu Toyota proace verso (2,0 D-4D family)

Mere:

- dolžina: 5,0 m

- medosna razdalja: 3,3 m

- prtljažnik: 603 l

- masa: 1672 kg

Pogon:

- 2-litrski 4-valjni dizelski motor

- moč: 110 kW

- navor: 370 Nm

- 6-stopenjski ročni menjalnik

- pogon na sprednji kolesi

- pnevmatike: 225/55 R17

- poraba: 7,4 l/100 km

- izpusti CO2: 139 g/km

Stroški pri 15.000 km in 5-letni uporabi:

- nakupna cena: 32.140 EUR

- vrednosti po 5 letih po Eurotaxu: 14.888 EUR

- stroški skupaj: 618 EUR/mesec

Martin Macarol