Andrej Težak - Tešky: "Šli bomo počasi, vabljeni družine in pasji člani!"

33 dni – 33 slovenskih vrhov – 33 nastopov

12. maj 2018 ob 16:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Program 33 slovenskih vrhov je zastavljen in bo izveden v vsakem vremenu. Zavedam se, da bo ob morebitnem dežju udeležba manjša. Sicer pa si želim, da se mi pridružijo tudi družine in tisti, ki morda niso strastni hribolovci. Namen je sproščeno druženje in narediti nekaj dobrega zase in za otroke. Botrstvo je res lep projekt, in kolikor le lahko, z veseljem pomagam."

Tako je stand-up komik in promotor zdravega načina življenja, Andrej Težak – Tešky, spregovoril o svojem novem dobrodelnem projektu, v katerem bo v 33 dneh osvojil 33 slovenskih vrhov in skupaj z drugimi komiki izvedel 33 stand-up nastopov.

Lani tek, letos hoja po hribih

Potem ko je Tešky lani v podobnem dobrodelnem projektu pretekel 500 kilometrov v 10 dneh, bo letos torej osvajal slovenske vrhove. Izkupiček gre znova otrokom v okviru projekta Botrstvo. Maruša Kaučič Condé iz Zveze prijateljev mladine Moste-Polje je pojasnila: "Vsa zbrana sredstva bodo šla za pomoč pri plačilu obšolskih dejavnosti otrok. Da se bodo otroci iz finančno ogroženih družin lahko vključevali v različne krožke, kot so glasbena šola, različni športi, skratka v vse dejavnosti, ki jih otroci obiskujejo zunaj šole." Na vprašanje, kolikšen izkupiček se pričakuje letos, je optimistična: "Ničesar ne pričakujemo, upamo le, da zberemo čim več. To je res pomembno, da lahko pomagamo na kakršen koli način. Lepo je, če imajo ljudje posluh in razumevanje za dobrodelnost. Otrokom to res veliko pomeni, da lahko gredo npr. na nogomet oziroma kar koli drugega, kjer izražajo svoje potenciale. Veliko otrok, ki jim pomagamo skozi ta program, je zelo uspešnih. Vedeti moramo, da so to otroci, ki bi sicer svoje talente lahko potlačili, ker starši jim res ne morejo zagotoviti tovrstnega plačila."



"Težko je napovedati, koliko bomo zbrali, sam bi rad morda podvojil lanski znesek (10.300 evrov), bomo pa zelo veseli vsakega evra. Predvsem otroci bodo veseli, meni pa to tudi prikliče iskrice v oči," je dodal Tešky.



Zakaj prav 33 vrhov?

"Povezali smo se s projektom Gremo v hribe, ki je pravzaprav "Zlatorogova transverzala". Tam je že 33 lokacij, 33 gorskih koč. Ozaveščajo ljudi o strpnosti v gorah, o lepem vedenju v gorah, ekologiji. Sam sem pa tudi imel nekako v mislih, da bi v letošnjem velikem dobrodelnem projektu osvojil okoli 30 vrhov. Ti dve ideji smo združili in zdelo se nam je najbolje, da gremo na vse te lokacije. To je družinski projekt, ne bomo hiteli. Lani sem tekel, letos bomo pa hodili. Kdor misli, da bom prehiter, lahko štarta prej. Ni namreč potrebno, da hodimo ves čas skupaj. Kdor pa bi rad tekel, pa tudi lahko. Naj štarta malce pozneje in je to to. Cilj je, da se vsak dan med tednom ob 19. uri dobimo v gorski koči, kjer bo stand-up nastop. Ob koncih tedna bo to ob 11. uri. Hoja bo trajala od ure in pol do okoli dve uri, kar je resnično primerno tudi za otroke in starejše. Peca in Triglav sta morda najobsežnejša cilja, sicer pa so relacije zelo prijazne in lahkotne," pravi Tešky.

Botrstvo je vseslovenski projekt, ki deluje pod okriljem ZPM-ja Ljubljana Moste-Polje in je namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ki živijo v materialni stiski in potrebujejo finančno pomoč in spodbudo. Že pet let pa projekt poteka tudi na Valu 202.

Tešky prejemnik žarometa in nominacije za ime leta

Projekt #StandUpMaratonec so poslušalci Vala 202 nagradili z nominacijo za Ime leta, Tešky pa je tudi letošnji prejemnik žarometa za družbeno odgovorni medijski projekt leta 2017. Stand-up komik je s svojimi projekti tudi velik promotor zdravega načina življenja. Že vrsto let je vegetarijanec, tudi mleka in mlečnih izdelkov uživa zelo malo, ne pije alkohola in se seveda ukvarja s športom. Tek in zdrava uravnotežena prehrana sta njegov način življenja.

Kako lahko tudi vi pomagate pri projektu #standupmaratonec?



1. S pomočjo SMS-a. Pošljite ga na boter5 na 1919. S tem donirate pet evrov. 2. Na sklepnem stand-up nastopu donirate prostovoljni prispevek v škatlo. 3. Z izpolnjenim UPN-obrazcem (podatke najdete na Teškyjevi spletni strani, spletni strani Botrstva in strani Gremo v hribe).

Gremo v hribe in očistimo gore

Javnosti precej dobro poznan projekt je tudi Očistimo gore, katerega pobudnika sta Zavarovalnica Triglav in Nedeljski dnevnik. Na novinarski konferenci, ki jo je obiskal tudi Tone Fornezzi - Tof, urednik, TV-voditelj in novinar, je Tof Teškyu predal nekaj vrečk, ki jih promotorji akcije delijo ljubiteljem gora, da na poti poberejo čim več smeti. Sicer pa projekt Očistimo gore letos poteka že deveto leto. Gre za planinsko-ekološko akcijo, katere namen je, da pohodniki sproti pobirajo morebitne smeti in tako skrbijo za čisto naravo. Projekt poteka tako, da njegovi promotorji delijo vrečke, ki jih pohodniki najdejo na planinskih postojankah, ki jih je okoli 70 po Sloveniji. Tof je razložil, da so v teh letih nabrali že 28 ton smeti. "Glede na to, da bo Tešky zdaj osvajal hribe, bomo seveda zelo veseli, če se bo naši akciji skupaj z drugimi pridružil in na poti pobral čim več smeti."

Pridružili se bodo še drugi komiki

Med njimi Klemen Bučan in komik leta Stefan Šumanac - Šumi. "Letos mi bo izziv priti na Krim in narediti dober nastop. V tem projektu je Tešky namreč moj glavni adut malce zadušil. V mislih imam seveda skejtanje. S skejtom ne morem v klanec, še težje z njega, ker nimam zavor. Izziv mi bo že priti na dva vrhova in tam oddelati svoj nastop. Hribi in jaz smo namreč ... hmmm ... bom tako rekel: jih obiskujem, sem in tja grem. Včasih sem velikokrat obiskal Jošt pri Kranju. To je hribovska destinacija za Kranj, kot je Šmarna gora za Ljubljano. Sem imel celo obdobja, ko sem šel vsak dan. Ko sem bil še mlajši, sem imel soseda Lojzeta, ki je bil velik hribovec. Se spomnim, da smo šli nekoč v Kamniško-Savinjske Alpe, imel sem okoli 14 let in smo šli na Storžič. V enem dnevu smo prehodili toliko, kot bi povprečen človek v enem tednu. To je bil res vrhunec moje hribovske kariere. Zdaj pa grem kdaj pa kdaj," je o svojem hribolazenju spregovoril Klemen Bučan.

Komik Šumi pa je s svojo izjavo za MMC precej popestril novinarsko konferenco: "S Teškyjem sva se dogovorila, da bom imel (menda) 12 nastopov. Od tega jih bom pa zares izvedel okoli štiri, pet." Na vprašanje, ali rad obiskuje hribe, je simpatično odgovoril: "Iskreno? Ne! Zaradi klopov in pomanjkanja kondicije. To sta dva glavna razloga. Hočete še tretjega? V hribih ni toliko lepih žensk kot v dolini. Če greš npr. na Šmarno, vidiš tudi ženske v petkah."

Urnik hribolazenja, kjer se Andreju Težaku - Teškyu lahko brezplačno pridružite. Natančen program lahko spremljate na dogodku, ustvarjenem na Facebooku, Teškyevi spletni strani in strani Gremo v hribe.

Tanja Mojzer, besedilo in foto. Foto od št. 15. naprej: Tešky Press