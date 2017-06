Billa Murrayja v Sevnici navdušili potica, torta Melania in sevniška vina

"Zelo zelena" Slovenija je zvezdniku všeč

7. junij 2017 ob 15:34

Sevnica - MMC RTV SLO/STA

Ameriški filmski igralec Bill Murray, ki od ponedeljka v Sloveniji promovira vodko znamke Slovenia Vodka, je zasebno obiskal Sevnico, rojstni kraj ameriške prve dame Melanie Trump.

Na sevniškem gradu ga je sprejel tamkajšnji župan Srečko Ocvirk, Murrayja pa so navdušile predvsem domače specialitete, potica, torta Melania in sevniška vina.



Sevniški Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, ki je nosilec blagovne znamke First Lady oz. Prva dama, je skupaj z drugimi lokalnimi ponudniki Murrayja pogostil s sevniškimi specialitetami, izbranimi območnimi vini, predvsem pa s torto Melania in potico, zaradi katere je ta zvezdnik, kot je dejal, v Sevnico tudi prišel.

Murray, ki je poskusil in pohvalil vse od ponujenega, je bil nad sevniško kulinariko in vinsko ponudbo navdušen. V izjavi za medije je dejal, da je torta Melania zelo umetniška in da ga je zelo navdušila.

Sam sicer Trumpove še ni srečal, ima pa nekaj znancev, ki jim je všeč. Dejal je tudi, da je zelo lepa, in dodal, da je zdaj zelo zaposlena in da ima zahtevno službo. Pri tem ji želi vso srečo, s torto, kot je sevniška, pa ima možnosti za uspeh, meni.

"Sloves potice ni precenjen"

O Sloveniji je dejal, da mu je zelo všeč in da je zelo zelena. Bil je v Ljubljani, ki je lepo mesto s prijaznimi ljudmi, zelo primerna je tudi za kolesarjenje. Plaval je v Blejskem jezeru in povsod dobro jedel. Sicer pa je v Sevnico prišel, da bi našel potico. To je zelo pohvalil in še dodal, da njen sloves ni precenjen.

Župan Ocvirk je povedal, da so ameriške goste pogostili s hrano, ki jo je mogoče najti v vsaki dobri shrambi in vinski kleti. Ponudili so jim modro frankinjo iz sevniške grajske kleti, sevniške salame, tradicionalno orehovo potico, torto Melania in sevniško domačnost.

Ta je Murrayja še posebej navdušila, predvsem pa je bil navdušen nad tradicionalnimi okusi slovenske hrane, je še povedal Ocvirk.

Murray je sicer v Slovenijo prišel na povabilo in v spremstvu ameriškega podjetnika slovenskega rodu Emila Gasparija in ameriškega kuharskega mojstra Petra R. Kellyja, obisk pa bo jutri končal.

Murray naj bi bil po navedbah različnih medijev poleg baletnika Mihaila Barišnikova Kellyjev družabnik v podjetju Good Voda, ki je skupaj s ajdovskim Fructalom nosilec projekta Slovenia Vodka. Murray in Barišnikov sta tudi nastopila v oglasih zanjo.

Zamisel za omenjeno žgano pijačo sicer prihaja iz ZDA, kjer so jo začeli prodajati leta 2013. Kot najava Fructalova spletna stran, je Slovenia Vodka blagovna znamka "super premium razreda". Izdelujejo jo iz izbrane ozimne pšenice in ščepca najboljše slovenske ajde, ki daje tej pijači posebno mehkobo, ter iz neokrnjene vode izpod slovenskih Alp.

Slovenia Vodka je prejela številna mednarodna priznanja in nagrade, je še zapisano na Fructalovih spletnih straneh.

Ste za peturni pohod "po poteh prve dame"?

Sevničani sicer pri razvoju krajevnega turizma vse več stavijo na izdelke, povezane z rojstnim krajem ameriške prve dame. Sevniški Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti je postal nosilec blagovne znamke First Lady oz. Prva dama, Sevničani pa vabijo tudi na peturni First Lady pohod.

Sevnica je bila do pred kratkim najbolj znana kot občinsko središče, po uglednih podjetjih, kot so med drugim Lisca, Kopitarna in Tanin Sevnica, po vrhunskem salamarstvu, čebelarstvu in vinarstvu. Sevnico, katere območje je bilo poseljeno že v prazgodovini, viri z nemškim imenom Liehtenwalde prvič omenjajo leta 1275, trške pravice je dobila leta 1322. Kraj s približno 5000 prebivalci je leta 1952 postal mesto in občinsko središče.

Bill Murray se je pozneje oglasil tudi na ameriškem veleposlaništvu v Sloveniji, kjer so poskrbeli za prisrčen sprejem: velikega navijača bejzbolske ekipe Chicago Cubs so presenetili s "poslovenjeno" priredbo tradicionalne navijaške pesmi Take Me Out to the Ballgame. Na harmoniki se je izkazal vojaški ataše Krist Thodoropolous.

A. K.