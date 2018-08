Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Med tekmovalce je bilo letos razdeljenih približno 500 kg mesa, 350 kg kruha, 600 kg krompirja, čez 500 kg čebule, 40 kg česna, 200 litrov olja in masti ter 100 kg paprike. Foto: Organizator Bogračfesta Bogračfest 2018 se je zaključil na odru pri Ribiškem domu. Tam so zbrane zabavali Blue Planet, skupina Crvena jabuka in Sax in the house. Foto: Organizator Bogračfesta Dodaj v

Bogračfest v Lendavi, "svetovni prestolnici bograča"

Prireditev je privabila tudi več tisoč obiskovalcev in ljubiteljev bograča

26. avgust 2018 ob 13:07

Lendava - MMC RTV SLO

V Lendavi se je znova odvil tradicionalni Bogračfest. Na največjem tekmovanju v kuhanju bograča se je zbralo 84 tekmovalnih ekip in več tisoč obiskovalcev.

Kulinarična prireditev že skoraj dve desetletji poskrbi, da v mestnem jedru zadiši po tej priljubljeni jedi na žlico. Ocenjevalna komisija je za najboljši bograč v kategoriji "Mojstri bograča" letos razglasila ekipo Turistično društvo Hoče.

Na Bogračfestu obiskovalcem ni na voljo le bograč, pač pa tudi druge domače dobrote, kot so lendavski pereci in ocvirkove pogače. Organizatorji so vsem tekmovalnim ekipam letos priskrbeli drva ter kotle, pripravili pa so tudi vse sestavine, ki so potrebne za pripravo vrhunskega bograča: tri vrste mesa, čebulo, česen in olje ter vse potrebne začimbe.

V časih, ko je kuhanje pravi modni trend, je naziv "mojster bograča" izredno veliko priznanje, zato so tudi letos ekipe prišle dobro pripravljene, sporočajo organizatorji. Šestčlanska komisija je priznala, da je bila odločitev zelo težka, saj so bili letošnji bograči neverjetno dobri.

Kar 10 ekip je odneslo domov zlato priznanje, zmagovalni bograč pa je dosegel kar 49 točk od 50. Drugo mesto si je prislužila ekipa Virs, na tretjo stopničko pa je stopila ekipa Moto klub Lendava.

