Foto: 6.000 možakov v kiltih preplavilo Ljubljano, napovedali so veliko veselje

Pred nogometno tekmo Slovenija - Škotska

7. oktober 2017 ob 17:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Če se mudite v Ljubljani, ne morete zgrešiti možakov, oblečenih v modre barve z odtenki rdeče, na sebi imajo nepogrešljive kilte in baretke vojske, okrašene z različnimi značkami z vseh koncev sveta ... Škoti so preplavili Ljubljano.

Zadnjo tekmo slovenske nogometne reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo bodo zaznamovali tudi navijači nasprotne ekipe.

Na obisku je približno 6.000 škotskih navijačev - 3.000 jih bo na tribunah, še enkrat toliko jih po tekmo spremljalo po mestu -, ti bodo v nedeljo ob 18. uri v Stožicah držali pesti za svoje fante, ki imajo v nasprotju s slovenskimi realne možnosti za osvojitev drugega mesta v skupini F in napredovanje v dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2018. Škotski navijači napovedujejo veliko veselje, saj so nazadnje na svetovnem prvenstvu igrali leta 1998.



Dobrodelni Škoti

Škoti bodo v Sloveniji pustili kar nekaj evrov, roke si že manejo gostinci, izkazali pa so se tudi z dobrodelno potezo, ki je Slovenija v športu še ni bila deležna. Njeni dobrodelni fundaciji Tartan Army Children's Charity in Tartan Army Sunshine Appeal (Tartan Army je škotska navijaška skupina, poimenovana po vzorcu škotskih kiltov) sta prispevali sredstva slovenskim društvom in projektom. Ena je zbrala 5.000 funtov za društvo Bravo za otroke in mladostnike s specifičnimi učnimi težavami, druga pa je 5.000 evrov podarila projektu Botrstvo, ki poteka pod okriljem Vala 202.

D. S.