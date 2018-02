Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 22 glasov Ocenite to novico! Plavi orkestar in nepregledna množica. Foto: BoBo/Žiga Živulovič jr. Saša Lošić v akciji. Foto: BoBo/Žiga Živulovič jr. Občinstvo je zamaknjeno poslušalo. Foto: BoBo/Žiga Živulovič jr. Vse roke v zraku. Eden izmed vrhuncev večera je bil, tako kot pred osmimi leti, Dan ljubezni, ko je 12.000 grl tudi v slovenščini postalo eno. Foto: BoBo/Žiga Živulovič jr. "Stara borca" Aleš Klinar in Anja Rupel. Foto: BoBo/Žiga Živulovič jr. Dodaj v

Foto: Bolje biti eno od 12.000 grl v Stožicah kot doma sam

MMC na koncertu skupine Plavi orkestar

16. februar 2018 ob 11:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Razprodano. Ta beseda je še pred začetkom koncerta odjeknila po dvorani Stožice, ki so jo oboževalci skupine Plavi orkestar povsem napolnili - številni izmed njih so bili tudi mlajši od njihovega prvega albuma.

Ta je nosil naslov Soldatski bal, izdali so ga leta 1985, na njem pa so bile nekatere od največjih uspešnic, ki so pop-rockerje iz Sarajeva izstrelile med zvezde v nekdanji skupni državi. Govorimo seveda o pesmih Bolje biti pijan nego star, Suada in Goodbye Teens.

Že leto dni pozneje so se jim pridružile še Sava tiho teče, Zelene su bile oči te in Kad si sam druže moj, v letih 1989 in 1991 pa še Kaja ter Mi smo pijane budale in status "plavcev" na tem zvezdniškem nebu je bil zacementiran za vse večne čase.

Mlade dosegli starši in Longplay

Jugoslavija je nato razpadla, tudi Plavi orkestar ni bil več tako dejaven, toda ljubezen te glasbe so vsi narodi v srcu nosili še naprej in jo prenašali tudi na mlajše generacije.

Enako zgodbo ima za seboj mladi slovenski pevski talent David Kotnik, zmagovalec enega izmed radijskih šovov, ki se je skupini v Stožicah pridružil tudi na odru in skupaj s frontmenom Sašo Lošićem odpel Goodbye Teens. Rojen je bil leta 1994, nam pove, to glasbo pa mu je predstavil oče.

Veliki met pa je skupini uspel z albumom Longplay, ki jih je približal tudi naslednji generaciji. Izdali so ga namreč leta 1998, nosil pa je uspešnice Ako su to samo bile laži, Kad ti ljubav ime prozove in Od rođendana do rođendana, zato tudi danes 30-in-nekaj-letniki pripovedujejo, kako so odraščali skupaj s Plavim orkestrom.

Gneča na VIP-u

V vrsti za dvig VIP-vstopnic pred blagajno je v četrtek tako stala tudi plavolasa voditeljica Danica Lovenjak, ki meni, da je skrajni čas, da skupino spet vidi in sliši v vsem svojem blišču, saj jih v Ljubljani ni bilo že osem let. "Čeprav sem nekoliko mlajša, so me njihove pesmi spremljale v najstniških letih, veliko izmed njih mi pričara posebne spomine," pove 33-letnica.

Na odraščanje "plavci" spomnijo tudi njeno vrstnico, manekenko Sabino Remar, ki pravi, da ni nikoli zamudila nobenega njihovega koncerta, in tako je tudi tokrat hitela proti tribuni v VIP-loži.

Tam je ves nasmejan pomembneže in slavne pozdravljal ljubljanski župan Zoran Janković, s prijatelji je nazdravljal tudi Tomaž Domicelj, ob ograji je stal in na oder zrl tudi njegov stanovski kolega Vlado Kreslin, ki je bil zadovoljen z nastopom skupine, ki jo je sicer pred mesecem dni tudi sam gostil na svojem koncertu v Cankarjevem domu.

Esenca nekega časa in nora patetika

Publicistka Vesna Milek je za MMC dejala, da si bo izposodila citat Roberta Botterija, in dodala, da je Plavi orkestar "simbol bratstva in enakosti, ki smo ju živeli, da je to kot čokolade Životinjsko carstvo", in "da je to esenca nekega časa, ki smo ga živeli in v katerem smo bili srečni, ker smo bili še mladi in je bilo vedno bolje biti pijan kot pa star".

Nostalgija je prevzela tudi igralca Marka Miladinovića. "Plavi Orkestar mi pomeni mojo prvo ljubezen. Pomeni mi prvi bend, ki sem ga razumel. Kaj je to patetika, na patetiko sem pa nor, edino ta me pravzaprav vzburja. Ko sem bil star 15 let, sem jih zaslišal in začel razumeti samega sebe," je bil vznesen.

In še kako migajo!

Prenašanje ljubezni na mlajše generacije pa sta nazorno ponazorila Aleš Klinar, ki je pustil pečat v skupinah Martin Krpan, Agropop in Rock Partyzan, in njegova žena, pevka Anja Rupel. V Stožice sta namreč pripeljala tudi svojo najstniško hčer Luno.

"Plavi Orkestar je iz obdobja, ko sva tudi midva z Anjo začenjala najini glasbeni poti, poznava se s člani skupine, zato sva prišla tudi zaradi nekega odnosa do starih borcev, ki še vedno migamo," se je posmejal Klinar.

In stari borci so v sinoči tako na odru kot pod njim dokazali, da še niso za staro šaro, saj se je 12.000 grl in parov rok v Stožicah zlilo v eno.

Nekaj utrinkov, ki bodo ponazorili vzdušje v dvorani, si lahko ogledate tudi v priloženi fotogaleriji!

Tina Hacler, foto: BoBo/Žiga Živulović jr.