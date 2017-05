Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Največ navdušenja nad širjenjem ljubezni in dobrih misli so pokazali najmlajši pevci. Foto: BoBo Je himna ljubezni. Starejše nostalgično spominja na čas, za katerega se zdi, da je bilo ljubezni več in je bila laže dostopna, mlajšim nudi zaupanje vase in vero v jutri, vsem skupaj pa odpira pot naprej. Pobudniki o pesmi Dan ljubezni Skupina Pepel in kri je s pesmijo Dan ljubezni pred več kot štirimi desetletji Jugoslavijo zastopala na Evroviziji. Foto: BoBo VIDEO Zadonel je Dan ljubezni Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto in video: "Himna ljubezni" že petič odmevala po Sloveniji

Zamisel o širjenju ljubezni in dobrih misli

23. maj 2017 ob 20:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Več tisoč priložnostnih pevcev iz 32 krajev po Sloveniji je že peto leto zapored povezala skoraj ponarodela pesem Dan ljubezni skupine Pepel in kri.

Po besedah pobudnikov je glavna ideja projekta, da se ljudje povežejo v skupnem trenutku in ga posvetijo ljubezni v najširšem pomenu.

"Želimo si, da bi se ljudje za trenutek ustavili, se za hip posvetili ljubezni, se poenotili in uglasili v pesmi. Tako se bomo kasneje lahko pogovarjali tudi o rečeh, ki nas sicer razdvajajo. Novice ostajajo pretežno slabe in v očeh ljudi je zaznati pomanjkanje optimizma, ki pa bi ga s to pobudo želeli ponovno obuditi," so v sporočilu za javnost zapisali pobudniki projekta Vseslovenski dan ljubezni.

23. maj - državni, celo svetovni dan ljubezni?

V petek so učenci Osnovne šole Valentina Vodnika Ljubljana pobudo predstavili predsedniku republike Borutu Pahorju, ki jo je pozdravil ter podprl zamisel, da se ideja o širjenju ljubezni in dobrih misli razvija še naprej. Otroci so si zaželeli, da bi 23. maj sčasoma postal državni in morda celo svetovni dan ljubezni.

K podpori projekta so bili sicer vabljeni vsi. Ideja je bila, da bi ob 18.00 skladbo Dan ljubezni zapeli doma, zunaj, vsak zase ali v družbi prijateljev, sodelavcev oziroma mimoidočih. Ker pa zaradi organizacijskih ovir popoldanska časovnica ne ustreza vsakomur, je pesem čez ves dan odmevala v sklopu različnih prireditev: "Pomembno je, da sodeluje veliko ljudi in da se pridružijo s pravo energijo."

Prvič je dan ljubezni potekal leta 2013, ob 100-letnici delovanja Pihalnega orkestra Logatec. Ob prvi izdaji je skladbo prepevalo okoli 2.000 ljudi po Sloveniji, lani pa je bilo sodelujočih že okoli 5.000.

Za skladbo skupine Pepel in kri, ki je leta 1975 zastopala Jugoslavijo na Evroviziji, so se pobudniki odločili, ker naj bi najbolje predajala pravo sporočilo: "Je himna ljubezni. Starejše nostalgično spominja na čas, za katerega se zdi, da je bilo ljubezni več in je bila laže dostopna, mlajšim nudi zaupanje vase in vero v jutri, vsem skupaj pa odpira pot naprej," je ob prvi izvedbi povedala predstavnica za odnose z javnostmi Mateja Lavrič.

Med 32 prijavljenimi lokacijami po Sloveniji, kjer so prepevali Dan ljubezni, jih je bilo nekaj bolj množičnih. Največ dogodkov v enem kraju so pripravili v Idriji, v Celju in Cerknici pa se je pobudi pridružilo okoli 300 sodelujočih. V Ljubljani je bil točno ob 18.00 dogodek na Ljubljanici in Tromostovju. Pobudniki so do ponedeljka prejeli okoli 3.500 prijav, a se jim je nekaj pevcev spontano pridružilo še danes.

Oglejte si nekaj fotografskih utrinkov s Prešernovega trga, kamere TV Slovenija pa so pevce, ki so širili ljubezen, poleg Ljubljane ujele tudi v Novi Gorici.

