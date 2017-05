Foto in video: Kamnik v znamenju otroškega festivala

Pestro dogajanje za najmlajše

27. maj 2017 ob 16:41

Kamnik - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

V Kamniku se zaključuje že osmi Veronikin festival, ki se je v preteklih letih razvil v največji otroški festival v kamniški občini. Letos so ga preselili na novo lokacijo - v Keršmančev park in ga prvič pripravili kot dvodnevni dogodek.

Rdeča nit tokratnega festivala je slogan Vse izmišljeno novo - je pozabljeno staro, velik del dogajanja pa je bil namenjen glasbenim in gledališkim nastopom ter najrazličnejšim delavnicam. Tam so otroci spoznavali uporabo naravnega materiala za izdelavo nakita, ustvarjali so čarovniške napoje ter spoznali stare srednjeveške športne igre.

Letošnja novost je bilo sobotno dogajanje, kjer je mlade gledalce ob glavnem odru zabaval čarodej Jole Cole, predstavila se je kamniška glasbena šola, potekala pa je tudi tržnica Okusi Kamnika - Podeželje in Eko.

Poleg pestrega kulturnega dogajanja so otroci spoznavali še številne športne klube ter zamenjali svoje slikanice, stripe ali otroške knjige, ki so jih že prebrali, s tistimi, ki jih še niso.

Več utrinkov si lahko ogledate v spodnji galeriji in v prispevku TV Slovenija.

P. B., foto: Organizator