Od snemanja filmov do plesa – festivalska pomlad v Pionirskem domu

Lani je festivale obiskalo več kot 11.000 ljudi

16. februar 2017 ob 19:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ljubljanskem Pionirskem domu - Centru za kulturo mladih so potegnili črto pod dozdajšnje programe in predstavili sedmerico festivalov, ki bodo krojili njihovo "festivalsko pomlad". Začeli bodo čez mesec dni z jubilejnim festivalom znanosti, dogajanje pa junija sklenili s plesnim festivalom Kalejdoskop.

Lani je njihove festivale obiskalo več kot 11.000 obiskovalcev. V tem šolskem letu so v rednih programih Pionirskega doma našteli 1.262 vpisanih otrok. Razpisali so 50 celoletnih programov, ki se izvajajo v 329 skupinah.

Festivalsko pomlad bodo 15. marca začeli z jubilejnim Festivalom znanosti Hokus Pokus, ki bo potekal do 17. marca. Deseti festival znanosti se z brezplačnimi programi odpira za širšo javnost. Program, ki je je doslej potekal v dopoldanskem času in bil namenjen osnovnošolcem, se z brezplačnimi delavnicami širi tudi v popoldanske ure. Organizatorji posebej poudarjajo sklepni dogodek festivala, ko bo 17. marca na oder stopila skupina Fake Orchestra, s posebej za festival pripravljenim glasbenim programom.

Med 23. in 25. marcem bo potekal mednarodni Festival otroškega in mladinskega filma ZOOM.11. Do danes so prejeli že 300 tujih kratkih filmov, festival pa se je v vseh letih razširil na tridnevni festival - s celodnevnim programom za otroke in mladostnike. Začelo se bo z okroglo mizo na temo Česa ne vidim, ko gledam film, na kateri se bodo pogovarjali člani letošnje žirije - Jan Cvitkovič, Hana Repše, Miha Černec, Nace Zavrl in Neža Prah.

Že 28. marca se bo začel 15. otroški festival gledaliških sanj. Na festival, ki je namenjen osnovnošolskim gledališkim skupinam, se je do zdaj prijavilo že 50 osnovnih šol iz Slovenije in tujine, predstave pa si bo ogledalo okoli 8.000 otrok. Festival bo potekal od 28. marca do 7. aprila.

Deseti Glasbeni festival osnovnih in srednjih šol bo 19. aprila predstavil zmagovalne glasbene skupine zadnjih let, na odru pa se jim bodo pridružili uveljavljeni glasbeniki. Festival bo tudi tekmovalne narave, saj bo občinstvo izbralo glasbeno skupino z najboljšo izvedbo. Dan pozneje bo v ospredju literatura, ko bodo v okviru natečaja Bodi pisatelj/pisateljica 2017 podelili literarne nagrade.

Likovni umetnosti bo namenjen 2. LIKfest, ki so ga z odprtjem treh likovnih razstav izbranih del učencev osnovnih šol začeli že 6. decembra 2016, 7. marca pa ga v Festivalni dvorani nadaljujejo z naslednjo razstavo. Zaključna prireditev, na kateri bodo otroci spoznali tudi kakšno novo likovno tehniko, bo potekala v Festivalni dvorani 25. maja. Vmes velja opozoriti še na inštalaciji avtorice Urše Vidic, ki bosta na ogled med 13. in 21. marcem.

Kot rečeno, se festivalska pomlad sklepa junija s plesnim festivalom Kalejdoskop, ki bo potekal 16. in 17. junija. Festival, ki ga organizira Kulturno društvo QULENIUM, je namenjen predvsem sodobni plesni umetnosti, s katero se prepletajo še druge umetniške zvrsti, kot so improvizacijsko gledališče in performansi.

M. K.