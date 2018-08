Foto: Ko Ptuj postane Poetovio, se vrnejo tudi gladiatorji, legionarji in vestalke

Kmalu dogodki ob 1.950-letnici prve pisne omembe mesta

20. avgust 2018 ob 13:29

Ptuj - MMC RTV SLO

Ptuj se je od četrtka do nedelje vrnil v rimske čase, saj je na enajsti izvedbi Rimskih iger nastopilo več kot 700 ljudi, oblečenih v rimske kostume, ki so prišli iz sedmih držav.

Kot je za MMC dejal Andrej Klasinc, predsednik društva Poetovio LXIX - Društva za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj, si je glavni dogodek, sobotno povorko po mestnih ulicah, ogledalo več tisoč obiskovalcev.

Poetovio, kot se je Ptuj imenoval v rimskih časih, je bil pred 2.000 leti mogočna vojaška postojanka in pomembno trgovsko-obrtno mesto. V spomin na to obdobje je društvo že enajstič pripravilo eno največjih predstavitev rimskega obdobja v tem delu Evrope. Po besedah Klasinca si na ta način prizadevajo obuditi več kot dve tisočletji stare zgodbe in hkrati predstaviti zgodovino najstarejšega slovenskega mesta.

Leto štirih cesarjev

Tema tokratnih Rimskih iger je bilo leto štirih cesarjev. Igre so se v četrtek začele z odprtjem v rimskem kampu na Štukih, v petek je potekala večerna zabava, v soboto pa se je pred mestno hišo in Orfejevim spomenikom v središču Ptuja odvila povorka, na kateri se je predstavilo okoli 700 kostumiranih Rimljanov. Po besedah Klasinca gre za kolege iz nekaterih evropskih mest, s katerimi sodelujejo že desetletje. Obiskovalci so lahko tudi poskusili rimske jedi in pijače ter se tudi sami preoblekli v stare Rimljane.

V nedeljo je bilo dogajanje namenjeno predvsem družinam in otroškim delavnicam. Tudi letos so organizatorji izvedli tridnevni otroški rimski tabor, kjer so se najmlajši zabavali kot pravi mali Rimljani.

Kot je dejal Klasinc, bodo v društvu v prihodnjih letih tako Rimske igre kot Rimski kamp Poetovio samo nadgrajevali, saj so v teh letih ustvarili dobre pogoje za razvoj.

Z Rimskimi igrami so se na Ptuju začeli dogodki ob 1.950-letnici prve pisne omembe mesta, ki bodo večinoma potekali naslednje leto. Zbor vojskovodij v taboru Legije Gemine XIII leta 69 je namreč eden najpomembnejših dogodkov v zgodovini mesta, saj je z izvolitvijo Vespazijana za rimskega cesarja takratni Poetovio krojil usodo imperija.

A. P. J., Albin Bezjak Photography