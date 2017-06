Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 8 glasov Ocenite to novico! Raper Trkaj je na pikniku tudi nastopil. Foto: Žiga Živulović jr/BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Slabo vreme ni odplaknilo druženja zvezd pod klobuki

Tradicionalni piknik

7. junij 2017 ob 19:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tradicionalnega piknika Zvezde pod klobuki slabše vreme ni preprečilo, tako da so si bolj in manj znani Slovenci nadeli klobuke na glave in se podali na druženje ob igrišču za golf na Smledniku.

Dogodek, ki ga je v preteklosti slabo vreme že večkrat odplaknilo, bi tokrat potekal v vsakem primeru, kot so obljubili organizatorji pred začetkom.



Za zabavo so poskrbeli Čuki in Trkaj, ki so si tako kot drugi obiskovalci nadeli klobuke, saj vstop brez naglavnega pokrivala ni mogoč. Tisti, ki so ga pozabili, so lahko kupili dobrodelni klobuk, s tem pa so prispevali v dober namen. Družabni dogodek ima namreč tudi dobrodelno noto.

Nekaj utrinkov z druženja si lahko pogledate spodaj.

D. S., foto: Žiga Živulović jr/BoBo