Maribor je praznično osvetlitev dobil teden dni pred prestolnico. Foto: BoBo Letošnja investicija v okrasitev je bila večja kot pretekla leta. Foto: BoBo Na prižigu lučk se je zbralo kar nekaj ljudi, ki so s tem pozdravili letošnji praznični čas. Foto: BoBo Sorodne novice Dežela tisočerih okraskov: v Kopru prižgali praznične luči Dodaj v

Foto: Štajerska prestolnica odeta v praznično podobo

V Mariboru prižgali praznične luči

23. november 2018 ob 21:12

Maribor - MMC RTV SLO

Maribor je zasijal v soju prazničnih luči, s čimer se v mestu začenja niz prireditev v okviru Čarobnega decembra, ki ga prireja Zavod za turizem Maribor – Pohorje, in Vilinskega mesta v organizaciji Narodnega doma Maribor.

Občina je letos okrasitvi namenila nekaj več sredstev – v Mestnem parku so dodali svetlobne zavese pod vijoličastimi lučmi, na Trgu generala Maistra pa so zasijali novi lampijončki, ki so jih izdelali dijaki srednje šole za oblikovanje.

Lani so organizatorji prejeli kar nekaj pritožb javnosti, saj zaradi dotrajanosti okrasitve sprva sploh niso nameravali osvetliti Piramide. Zato so letos na tem razglednem griču zamenjali vso infrastrukturo – torej tako drogove in napeljavo kot tudi žarnice, za to pa so namenili približno 40 tisoč evrov, medtem ko so okrasitvi skupno namenili 147.600 evrov, kar je nekoliko več kot prejšnja leta.

Praznične luči so simbolično prižgali na Trgu generala Maistra, potem pa so se začeli nizati dogodki tudi v drugih delih mestnega središča. Obiskovalci so se med drugim lahko s Snežno vilo in koledniki sprehodili po mestu ali se popeljali s snežnim vlakcem Jurčkom.

Silvestrovanje z Nušo Derendo in skupino Pop Design

Osrednje praznično dogajanje bo tudi letos na Trgu Leona Štuklja, kjer bo kot prvi nastopil Vlado Kreslin, do konca leta pa se bodo na odrih med drugim zvrstili še 6pack Čukur, Emkej, Leonart, Lačni Franz, Avtomobili, Tabu in Nude. Glavno silvestrovanje bo v Mariboru z Nušo Derendo in skupino Pop Design.

Nekoliko intimnejše vzdušje bo v Vilinskem mestu v Vetrinjskem dvoru, kjer se bodo zvrstile ustvarjalne delavnice za otroke, gledališke in lutkovne predstave ter manjši koncerti.

V okviru projekta Lumina so na Židovskem, Rotovškem in Slomškovem trgu postavili svetlobne instalacije, ki so jih pripravili z umetniki iz različnih držav, v zadnjih dneh decembra pa bo meščane zabavalo ulično gledališče Ana Mrzla.

V Mariboru pa si prizadevajo, da bi meščanom znova ponudili tudi drsališče na prostem. Medtem ko je to bilo prejšnja leta v obliki večje ploščadi na Trgu svobode, naj bi ga letos po neuradnih informacijah postavili v obliki drsalnih stez na Trgu generala Maistra, a za to za zdaj še nimajo vseh potrebnih soglasij.

P. B., foto: BoBo