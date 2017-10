Foto: V novo študijsko leto z velikim koncertom na Kampusu

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Študenti so se v velikem številu zbrali na ploščadi Kampusa. Foto: BoBo Dodaj v

Sprejem za bruce bil na Kongresnem trgu

3. oktober 2017 ob 08:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Že tradicionalno se je ob pričetku novega študijskega leta na veliki ploščadi Študentskega kampusa odvila veliak zabava z brezplačnim koncertom.

Na velikem prizorišču Kampusa so množico v ponedeljek zabavale Jelena Rozga, Alya in Špela Grošelj s svojimi spremljevalnimi skupinami.

Že pred tem so bruci v okviru dogodka Pozdrav brucem tudi uradno vstopili v študijsko leto 2017/2018. Ob začetku novega življenjskega obdobja so jih nagovorili predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani prof. dr. Borut Božič, predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani Matej Drobnič, župan MOL Zoran Janković in novi rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič.

V študijskem letu 2017/2018 je na Univerzo v Ljubljani vpisanih več kot 35.000 študentov, med njimi okoli 8.000 brucev.

Ti so imeli sinoči svojo pozdravno zabavo na Kongresnem trgu, kjer so nastopili Artifex, Nipke, Cubana Ljubljana, AFS France Marolt, Nika Zorjan, BQL in Dekliški pevski zbor Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, bruci pa so na stojnicah na trgu tudi lahko pridobivali dodatne informacije o študiju in obštudijskih dejavnostih.

