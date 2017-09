Foto: "Z našimi košarkarji je dihala čisto cela Slovenija!"

Navijači v Ljubljani stiskali pesti za reprezentanco

17. september 2017 ob 22:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

6.000 navijačev je za košarkarje stiskalo pesti v Carigradu, pestro navijaško dogajanje pa je bilo tudi po celotni Ljubljani - največji prenos je bil na Kongresnem trgu, evforiji pa so se pridružili tudi manjši lokali.

Brez dvoma se bo 17. september 2017 v zgodovino zapisal kot velik dan ne le za slovensko košarko, temveč za slovenski šport, slovenska košarkarska reprezentanca je namreč osvojila prvo zlato medaljo slovenske ekipe v katerem koli športu!

Navdušenje se je stopnjevalo že od prve zmage na letošnjem evropskem prvenstvu in ko smo mislili, da je vrhunec doseglo s polfinalno tekmo proti Španiji, so fantje z izjemno igro poskrbeli za nekaj neverjetnega - zmago na evropskem prvenstvu!

Ogromno navijačev je po polfinalni zmagi začelo iskati zadnja mesta na letalih v Carigrad, nekateri so se tja odpravili z avtobusi, kombiji in celo avtomobili. "Na začetku smo s prijatelji nekaj razmišljali, nismo bili prepričani, ali bomo dobili dopust, morda se nam je zdelo celo malo predrago, a na koncu nam je bilo žal. Ko smo se končno odločili, so bili vsi poleti že razprodani, za odhod z avtomobilom pa smo bili prepozni," pojasni navijač v enem izmed ljubljanskih lokalov. "Želela sem iti z letalom, a sem predolgo kolebala," pa dodaja navijačica pri sosednji mizi.

Čeprav so ogled tekme v živo zamudili, so si bili sogovorniki po Ljubljani enotni, da so ogledi tekem na prostem drugi najboljši približek ogledu v živo.



"Boljše vzdušje je, kot če bi gledali na domačem kavču!" Medtem pa je nekdo dodal, da je neprijetno, če se zgodi, da prenos zaostaja, kar se je med finalno tekmo dogajalo tudi v nekaterih lokalih ob Ljubljanici. "Potem pa se v sosednjem lokalu derejo že takrat, ko se pri tebi na platnu še čisto nič ne dogaja."

Košarka povezala Slovenijo

"Zdi se mi, da je to prvenstvo Slovenijo tako močno povezalo, kot je športni dogodek že dolgo ni," so še za MMC povedali navijači, ki so se v prestolnici zbrali iz celotne Slovenije. "Nekaj neverjetnega je, da je slovenskim košarkarjem uspela takšna uvrstitev. Tekmo z Latvijo je bilo na trenutke res težko gledati, a fantje so se zbrali in potem odlično formo ter ekipni duh pokazali še proti Španiji." Na vprašanje, kako bo šlo slovenski reprezentanci v finalu, pa so tik pred začetkom tekme odgovorili, da "o zmagovalcu sploh ni dvoma".



Nekateri so bili ob začetku prvenstva še v dvomih in - kot so pojasnili - niso verjeli, da se bo slovenska reprezentanca uvrstila v polfinale, kaj šele v finale. "Res sem prijetno presenečena." Številni košarkarski navdušenci pa so poudarili, da je to evropsko prvenstvo čas, ko so se v ljubitelje košarke prelevili tudi tisti, ki ji sicer ne posvečajo ravno pretirane pozornosti. "Danes cela Slovenija diha s košarkarji. Si skoraj upam trditi, da si bo večina državljanov ogledala vsaj kakšno minuto tekme."



Konec prvega polčasa je v Ljubljani pospremil tudi začetek slabšega vremena, a muhasto vreme navijačev, ki so na Kongresnem trgu v en glas vzklikali "Kdor ne skače, ni Slovenec", ni niti malo zmotilo - za slabo vreme so bili (nekateri tudi z zimskimi oblačili) opremljeni. "Pa še adrenalin in živčnost nas grejeta."

Poleg glavnega navijaškega prizorišča na Kongresnem trgu je bilo pestro tudi ob obeh bregovih Ljubljanice, kjer so se navijači zbrali v manjših lokalih - nekateri so sicer ob nedeljah ob tem času že zaprti, a so se lastniki odločili, da za finale EuroBasketa naredijo izjemo in odprejo vrata za navijače slovenske košarkarske reprezentance.

"Luka Dončić zvezda slovenske košarke"

"Luka Dončić je morda res naša prihodnost, a tudi brez Gorana Dragića in drugih članov ekipe takšen rezultat ne bi bil mogoč," so povedali navijači ob samem začetku tekme. In res je, kapetan reprezentance se je v finalu resnično izkazal, le v prvih 20 minutah je dosegel kar 26 točk, odlični pa so bili tudi preostali fantje, ki so z odlično igro dosegli deveto zaporedno zmago na evropskem prvenstvu in postali evropski prvaki!

Več navijaških utrinkov iz prestolnice smo za vas zbrali v spodnji galeriji.

Polona Brajkovec, foto: BoBo