Foto: Zmajčice odplesale zadnji ples, Milić neuspešno zabil prek avtomobilčka

31. avgust 2018 ob 20:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarski spektakel v Stožicah, na katerem sta se od parketa poslovila Boštjan Nachbar in Sani Bečirović, so s svojim zadnjim plesom začinile članice plesno-navijaške skupine Zmajčice, ki so se zdaj uradno "upokojile".

Po več kot 10 letih so spet skupaj stopile na parket, manjkalo je nekaj deklet, da bi še zadnjič občinstvu pokazale svoje plesno znanje, s tem se je sklenilo obdobje Zmajčic. Slovo je bilo zelo čustveno tudi za njih.

"Že leta in leta govorimo, da želimo zaplesati za stare dobre čase, vedele smo, da se bomo poslovile na eni tekmi, nismo pa vedele, na kateri, tako da se je poslovilna tekma odlično 'poklopila' z našimi željami," je po koncu tekme pobudo o skupnem slovesu razložila Irena Trobec Hukić. Dodala je: "Ponosna, hvaležna in vesela sem, da se je ta generacija, s katero smo skupaj doživljali košarko v tistih najlepših letih, poslovila skupaj. To je bilo res edinstveno."

Prav ona je leta 1997 izbrala "drugo sezono deklet" – to ni prva zasedba Zmajčic, to je zasedba, ki je plesala 10 let skupaj –, ki je s svojimi koreografijami popestrila dogajanje na vseh domačih tekmah Petrola Olimpije. Povabljene pa so bile tudi na številna tekmovanja na območju nekdanje Jugoslavije, na zaključne turnirje Evrolige in na evropska ter svetovna prvenstva v košarki. Poleg tega so bile uspešne tudi na tekmovalnem področju, saj so bile v kategoriji plesno-navijaških skupin trikratne evropske prvakinje, sedemkratne državne in v okviru slovenske reprezentance pod vodstvom trenerke Trobec Hukićeve tudi dvakratne svetovne prvakinje.

In kako se je vrniti na parket: "Ko smo stopile na parket, smo se zavedale, da smo pogrešale ples. In ne le njega, pogrešale smo vse, povezano z njim, treninge, druženje, skupne rituale pred tekmami, kot so ličenje, interne šale." Ples jih je združil za vse čase, saj so postale prave prijateljice in se redno srečujejo: "Konec koncev smo glavna leta odraščanja preživele skupaj, imamo veliko skupnih točk, bile smo skupaj v raznih življenjskih situacijah."

Na zadnji nastop so se pripravljale zelo malo, prvič so se v polni postavi dobile šele dan pred dogodkom, je bilo morebiti kaj bolečin: "Ja, seveda, nekaj nas ima težave s hrbti, koleni, a v trenutku, ko smo se dobile, je bila bolečina takoj pozabljena." Energija je gotovo adut ekipe, kar poudari tudi Trobec Hukićeva: "Obdobja Zmajčic se bom vedno spominjala po naši energiji, ki smo jo imele, ko smo bile skupaj, v Tivoliju, v garderobi ... Neverjetna energija nas je povezovala." To so občinstvu prenesle tudi na včerajšnji tekmi, pri eni izmed točk presenečenja so plesale s košarkarji (ples si lahko pogledate v spodnjem videu), prikazali so različne plese.

Še eno izmed presenečenj, ki je na noge dvignilo Stožice, v njih se je zbralo več kot 6.000 ljubiteljev košarke, je bil spomin na legendarno zabijanje Marka Milića čez avtomobil leta 1997, po več kot 20 letih pa je "Milko" skušal zabiti prek majhnega avtomobila (video spodaj), kar mu ni uspelo.

Dogodek ni bil omejen le na osrednjo prireditev, revijalno tekmo med ekipama TeamBoki in TeamSani, temveč je bil večplasten in se je začel že dan prej z dobrodelno dražbo dresa Luke Dončića iz Dallas Mavericksa.

Miliću pot do koša spet prekrižal avtomobil

Košarkarski ples v Stožicah

