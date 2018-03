Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Mastnak in Pozvek bosta prekrižala svoje poti in se skupaj preizkusila v vlogi alternativnih komentatorjev Planice. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Ob njunem komentiranju si boste lahko ogledali polete na malo drugačen način. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Mastnak se bo vživel v like, s katerimi je postal nepogrešljiv del ekipe Radia Ga-Ga. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Mastnak je več kot 15 let eden najprepoznavnejših glasov Radia Ga-Ga, poznamo ga tudi iz televizijskih oddaj Nedeljsko popoldne, Hri-bar, Kdo si upa na večerjo, Zaigraj še enkrat sam, Poldnevnik, Jebovlje in Bučke. Oponaša več kot 50 različnih likov. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Mastnak v šali pravi, da je za navijače v dolini pod Poncami najpomembneje, da imajo dobro podlago. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Oba sta tudi nepogrešljiva člana ekipe imitatorjev v oddaji Bučke. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Dodaj v

Jure Mastnak in Aleksander Pozvek - komentatorja alternativnega prenosa Planice na spletu

MMC-jev pogovor z imitatorjema

19. marec 2018 ob 07:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Imitatorja, nepogrešljiva delčka sestavljanke Radia Ga-Ga in ljubitelja športa Jure Mastnak in Aleksander Pozvek bosta voditelja posebnega prenosa z letošnje Planice, ki ga boste lahko spremljali na MMC-ju.

Pred nami je še zadnji zimski vrhunec, ki je v dolino pod Poncami vsako leto privabil več kot 70.000 ljudi. Podobe skakalnih navdušencev so namreč precej drugačne od tistih, ki smo jih vajeni s tribun nogometnih igrišč, smučišč, atletskih stadionov in drugih športnih prizorišč. V Planici je namreč dovoljeno vse. A pozornost je v prvi vrsti usmerjena na polete.

V uredništvu za nove medije bomo v soboto, 24. 3., pripravili posebni alternativni spletni prenos ekipne tekme v Planici, ki jo bosta neposredno s kraja dogodka v živo komentirala imitatorja Jure Mastnak in Aleksander Pozvek. Prenos bo v živo na rtvslo.si



Toda tisti, ki letalce spremljajo raje iz udobja domačih naslonjačev, lahko povedo, da že nekaj let Planice ni brez komentarjev Andreja Stareta in Jelka Grosa. Letos pa bodo ti gledalci dobili še dodatno animacijo ob spremljanju poletov - humorni, na trenutke hudomušni, pogled imitatorjev Mastnaka in Pozveka.

Pred soboto smo obema postavili nekaj vprašanj v zvezi s praznikom v dolini pod Poncami.

Katera je vajina prva asociacija, ko se spomnita na Planico?

JM: Preglobok pogled v dno letalnice/kozarca.

AP: Zmaga … Takšna ali drugačna.

Nepogrešljiv del Planice in tudi smučarskih skokov oziroma poletov so "staretizmi". Kateri je vajin najljubši?

JM: Naj me pri priči piči kača, če je bil ta doskok za oceno 18,5. Ti pobalin ti norveški.

AP: Hja, poglejte ga, Morgensterna, ima tako rdeče oči, da bi se lahko med jagode skril in ga ne bi našli.

Recimo, da namesto enega izmed vaju vskoči v kabino alternativnega prenosa Andrej Stare, kako bi začela vključitev v prenos?

JM: Doktor, beseda je vaša.

AP: Drage gledalke dragi gledalci, na srečo smo izgubili zvezo z našim komentatorjem Juretom Mastnakom, tako da se vam zdaj obeta komentiranje na nivoju ... Ob meni je namreč dr. Andrej Stare.

Katerega izmed znanih Slovencev bi popeljala na vrh skakalnice v dolini pod Poncami in z njim naredila en tak višinski intervju? O čem bi tekla beseda?

JM: Z nobenim. S poleti naj se ukvarjajo le skakalci oziroma letalci.

AP: Kakšnega izmed članov skupine California. Beseda bi tekla o njihovi pesmi – Rad letel bi.

Koga bi vidva uvrstila v sanjsko postavo slovenskih skakalcev za ekipno tekmo - s tem, da bi lahko izbirala tako aktivne skakalce kot že tiste, ki so prenehali skakati? In zakaj?

JM: Jože Šlibar, Primož Peterka, Robert Kranjec, Peter Prevc. Zakaj? Dva med njimi sta lastnika svetovnega rekorda, druga dva pa sta tudi odlična letalca.

AP: Moja postava za ekipno tekmo bi bila: Danimir Ažman, Vasja Bajc, Brane Benedik, Matic Benedik. Bili so na vrhu seznama na Wikipediji.

Kateri že obstoječi praznik bi zamenjala, če bi lahko, zato da bi praznik v dolini pod Poncami postal dela prost dan?

JM: Prestopno leto.

AP: Vse.

Je Planica res odraz slovenskega duha oziroma folkore?

JM: A smo, al nismo!!! Ija-ija-ijaoooo!!! Domov še ne gremo!!!

AP: Definitivno. Planica je edini praznik poleg prvega novembra, kjer je Slovenec pristen. V Planici je trenutek za: "Ija-ijaoo!" Prvega novembra pa drugi trenutek: 'Glej sosednji grob, že štiri leta imajo isti pesek in umetno ikebano."

Kaj mora po vajinem mnenju imeti pravi navijač, ki pride v dolino pod Poncami?

JM: Dobro podlago.

AP: Telesno kondicijo.

Kateri je najlepši spomin, ki vaju veže na smučarske skoke oziroma polete?

JM: Junaki z "jajci", ki se spustijo v prepad in letijo četrt kilometra.

AP: Tisti, ki se ga ne spomnim.

Če vaju opremimo z opremo za smučarske polete in pošljemo proti vrhu skakalnice v Dolini pod Poncami - kje se bo vajina pot do vrha ustavila?

JM: Na straniščni školjki že ob samem pogledu na mogočno letalnico bratov Gorišek.

AP: Že pri pregledu pogodbe, v kateri bi videl, da je to navedeno kot zahteva, bi se zadeva ustavila.

Klavdija Kopina, foto: Miloš Ojdanić