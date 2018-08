Kosci in kosice v Cerknem podrli Guinnesov rekord

Dogodka se je udeležil tudi Borut Pahor

12. avgust 2018 ob 19:32

Cerkno - MMC RTV SLO, STA

V Cerknem je z ročnimi kosami travo kosilo kar 570 koscev in kosic. Sodelujoči so se zbrali, da bi se kot največja skupina koscev vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov. Podviga se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor.

Društvo podeželske mladine Škofja Loka je v okviru projekta, ki so ga poimenovali Košna u snežet, želelo na enem mestu zbrati največje število koscev, ki bi z ročnimi kosami pokosili nezahteven teren. Cilj so tudi dosegli.

Kosci so morali v največ petnajstih minutah pokositi točno izmerjeno parcelo v velikosti štirih kvadratnih metrov. Sodelujoči so si morali sami zagotoviti ročno koso in primerno obutev.

Povabilu društva se je odzval tudi predsednik republike Borut Pahor. Tudi sam je poprijel za ročno koso, ob priložnosti pa društvu čestital za organizacijo dogodka in pohvalil pridnost mladih gospodarjev kmetij.

Prireditev so spremljali številni obiskovalci, ki so bodrili kosce in kosice treh generacij. Najmlajši med udeleženci je štel 16 let, najstarejši udeleženec pa 88 let. Udeležba je bila tudi mednarodna, saj so kosili tudi gostje iz Južne Afrike, Velike Britanije in Poljske.

Organizator dogodka letos praznuje 25. obletnico delovanja. Predsednik društva Klemen Mezeg je bil nad dogajanjem navdušen, dodal je tudi, da je dogodek potekal še uspešneje, kot so upali.

K. Ši.