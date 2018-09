Lara Kalanj je nova mis Slovenije

Maja Zupan predala lento

8. september 2018 ob 18:03,

zadnji poseg: 8. september 2018 ob 22:49

Trbovlje - MMC RTV SLO

Slovenijo bo 8. decembra na 68. lepotnem izboru za mis sveta v mestu Sanya na Kitajskem zastopala Lara Kalanj.

V Delavskem domu v Trbovljah so okronali novo mis Slovenije, Maja Zupan je lepotno krono, ki jo krasi zasavski premog, predala Kalanjevi. Za njo sta se zvrstili prva spremljevalka Mojca Kranjec in druga spremljevalka Marija Seničar.

Poleg trojice najlepših so si superfinale priborile še Pia Šoško, Corrina Mijatović, Melisa Hrapić Cvetko in Suzana Knezar.

V finalu so nastopile še: Katalina Simonič, Lara Karneža, Hana Čolić, Charnée Bijön Bonno, Ksenija Kržan, Lara Drinovec, Vanessa Goropevšek in Nika Benotič.

Tekmovalke so se žiriji in občinstvu predstavile v več izhodih, ni manjkal niti izhod v kopalkah, dekleta so predstavila najnovejše kreacije priznane slovenske znamke, Nancy Beachwear, za katero stoji oblikovalka Nancy Aljančič. Za konec so se sprehodile v večernih toaletah.

Mis sveta (Miss World) je najstarejše mednarodno licenčno lepotno tekmovanje in spada v sam vrh svetovnih lepotnih izborov. Poleg več kot sto predstavnic z vsega sveta se bo tekmovanja na Kitajskem udeležila tudi nosilka naziva mis Slovenije.

D. S.