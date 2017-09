Luka Dončić z zlatom obiskal bolnega dedka: On je pravi borec in šampion!"

Veliko pozornosti je vzbudilo tudi njegovo plavolasko dekle Anamarija

20. september 2017 ob 10:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Luka Dončić se je po vrnitvi iz Carigrada v Sloveniji zadržal manj kot 24 ur, a je kljub temu našel čas, da je v bolnišnici obiskal dedka in mu na prsi položil svojo zlato medaljo, ki jo je po osvojitvi naslova evropskega prvaka prejel v nedeljo zvečer.

18-letni zvezdnik evropske in svetovne košarke, ki naj bi se iz Madrida kmalu preselil čez lužo v Ligo NBA, je na Instagramu objavil fotografijo, na kateri nasmejan stoji ob bolnemu dedku, ki je priklopljen na več naprav, in mu dal zlato medaljo. Ob fotografiji je v angleškem jeziku zapisal: "On je pravi borec in šampion! Drži se, dedek!"

Dončić, ki je v zadnjih dveh tednih s potezami in tudi s pozitivnostjo, sproščenostjo in prijateljstvom navduševal evropsko košarkarsko javnost, zlato medaljo pa poklonil "vsej Sloveniji", se v torek ni udeležil novinarske konference Košarkarske zveze Slovenije. Popoldne je namreč že odpotoval v Madrid, kjer je član kraljevega kluba.

Njegova "zlata dekleta"

Slovenija je v dneh košarkarske evforije, ki je spremljala niz zmag slovenskih košarkarjev, spoznala tudi druge člane družine Dončić. Oče Saša je bil strokovni komentator tekem, babica Milena Poterbin, mama Mirjam Poterbin in dekle Anamarija Goltes pa so za Luko in druge Slovence pesti vneto stiskale na tribunah dvorane Sinan Erdem. Sploh Mirjam in Anamarija sta se pogosto znašli v objektivu televizijskih kamer.

Lukova babica Milena Poterbin se je udeležila tudi ponedeljkovega sprejema na Kongresnem trgu v Ljubljani in za MMC je dejala: "Spodbujala sem ga od prvega dne, ko je začel trenirati košarko. Hodila sem na vse njegove tekme, tudi zdaj hodim v Madrid vsak mesec in sem najmanj en teden tam."

He is the real fighter and champion!! Take care Grandfather!! A post shared by Luka Doncic (@lukadoncic) on Sep 19, 2017 at 7:54am PDT