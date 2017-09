Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tekmovanje, v katerem slovenski predstavniki sodelujejo že od leta 2012, bo Televizija Slovenija predvajala v treh delih (prvi del so predvajali prejšnjo soboto). Foto: Televizija Slovenija Za naziv slovenskega predstavnika so se potegovale ekipe iz Ajdovščine, Dupleka, Velenja in Maribora ter dve ekipi iz Kranja. Po šestih različnih igrah so s 65 točkami slavili Mariborčani, ekipa Štajerskih vijolic, pred ekipo Velenja s 46 točkami. Foto: Jan Mastrović Sorodne novice "Pozor, pripravljeni?" Tu so Igre mest - evolucija ideje Iger brez meja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Maribor - slovenski upi na novodobnih Igrah brez meja

Igre mest komentira Nejc Šmit

9. september 2017 ob 16:47

Biograd na Moru - MMC RTV SLO

Mednarodni športno-zabavni projekt Igre mest je zaživel v zadnjih avgustovskih dneh v Biogradu na Moru. Slovenske barve pa so že peto leto branili Mariborčani.

Ekipa je nastopila v drugem polfinalu (ki si ga bo moč ogledati nocoj ob 20. uri na 1. programu Televizije Slovenija). "Vedno, ko izbiramo ekipo, se trudimo v ekipi obdržati člane, ki so na igrah že nastopali in se izkazali v pozitivni luči. To pa zato, ker na igrah so izkušnje velika prednost. Velik faktor pri izbiri članov pa je seveda tudi to, da se med sabo dobro razumemo, da se znamo zabavat in da je prisotna samo pozitivna energija," je povedal kapetan ekipe Luka Bombek.

Mariborska ekipa je dobro seznanjena z igrami. "Igre mest spremljamo oziroma bolje rečeno na njih nastopamo že od samih začetkov izborov v Sloveniji, ki segajo v leto 2013, ko so se še imenovale Jadranske igre. Ko so se odvijale Igre brez meja pa smo vsi člani ekipe bili še zelo mladi, zato jih spremljali ravno nismo, se pa spomnimo, da smo z veseljem pogledali kakšno oddajo," je priznal Bombek.

Poleg ekipe iz Maribora so v drugem polfinalu tekmovale ekipe iz Srbije, Makedonije in Madžarske. Moči so merili v igrah: morska alka, reševanje turistke, jadranska bitka, vodna košarka in veslo. "Priprave temeljijo bolj na treningu vsakega posameznika in njegovi fizični pripravi. Vsi smo aktivni ali zdaj še samo rekreativni športniki, kae pomeni, da smo fizično pripravljeni. Posebnih skupnih priprav na igre pa nimamo. Najboljša priprava na igre je prav sodelovanje na igrah, ki pa ga je za nami že kar nekaj," je še dodal kapetan Mariborčanov.

Iz vsakega polfinala se na podlagi doseženega števila točk v veliki finale uvrstili dve državi. V finalu (ki ga bo Televizija Slovenija predvajala naslednjo soboto) se bodo ekipe pomerile v šestih igrah: leteči vaterpolo, jadranska bitka, morska alka, vino, ribiški zaboji in veslo.

Že od prve udeležbe na tekmovanju naše ekipe osvajajo odličja. Osvojile so jih že pet: tri srebrne in dve bronasti. Lani je Slovenijo zastopala ekipa Velenja, ki je zasedla drugo mesto. Zmagala je ekipa Črne gore.

K. K.