Mis Slovenije: Želim vzbuditi narodno zavest in Slovence motivirati

Če bo treba, bo dala nazivu prednost pred šolanjem

6. oktober 2017 ob 06:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ponosna sem na slovenski narod, saj menim, da smo zelo inovativni in sposobni. Želim si, da bi naše danosti znali čim bolje izkoristiti," z upanjem v svetlo prihodnost zre 17-letna Maja Zupan, Gorenjka iz Britofa pri Kranju, ki bo Slovenijo predstavljala na izboru za mis sveta.

Plavolaska bo s polnimi kovčki oblačil v kitajsko letovišče Sanja, kamor se po nekaj letih vrača druženje najlepših deklet na Zemlji, odpotovala 19. oktobra. Tam se bodo predstavnice iz 130 držav pripravljale na dan D, se fotografirale, udeleževale dogodkov ter merile v različnih veščinah. Katera med njimi bo prejela krono najlepše na svetu, bo znano 18. novembra.

Maja, dijakinja veterinarske šole v Ljubljani, v Azijo odhaja polna poguma, vztrajnosti in pričakovanj, kaj ji bo dogodivščina prinesla. Ne glede na uvrstitev pa želi enoletno poslanstvo najlepše Slovenke izkoristiti ne le za svojo promocijo, ampak tudi za pomoč in podporo sodržavljanom. Kako? Izvedeli boste, če boste prebrali spodnji pogovor.

18 let boste praznovali prav na Kitajskem. Kaj si boste tisti dan zaželeli sami sebi? Vam je kaj žal, da ne boste mogli praznovati doma?

Res je, polnoletnost bom konec oktobra dopolnila kar na Kitajskem. To se mi zdi nekaj posebnega, saj nima vsak te možnosti. Ne pričakujem sicer nobenega slavja, pustila pa se bom presenetiti. Ne glede na vse bo to moj poseben dan, ki mi bo zagotovo ostal v spominu. Domače praznovanje pa me bo čakalo, ko pridem iz Kitajske, zato se s tem ne obremenjujem.

Vas že kaj muči potovalna mrzlica, kaj vas najbolj skrbi?

Strahov nimam, saj za menoj stoji profesionalna ekipa skupaj z zvestimi poslovnimi partnerji, ki mi nudijo stoodstotno podporo in jim lahko zaupam. Vem torej, da bom zagotovo imela pomoč, če mi težave prekrižajo pot. Za to sem svoji ekipi in poslovnim partnerjem resnično hvaležna.

Kako boste na Kitajskem predstavili Slovenijo - s tipično besedno zvezo "majhna, a čudovita" ali kako drugače, bolj inovativno?

Naša majhnost ni nujno slabost. Zdi se mi pomembno, da omenim vsako našo pozitivno lastnost in nobene ne minimaliziram, saj nas le-te delajo to, kar smo. Ponosna sem torej na naša raznolika naravna okolja - smo tudi ena izmed najbolj zelenih držav v Evropi, kot tudi na bogato kulturno dediščino, ki nas predstavlja in povezuje. Predvsem pa sem ponosna na narod, saj menim, da smo Slovenci zelo inovativni in sposobni. Želim si, da bi naše danosti znali čim bolje izkoristiti.

Delite mnenje mnogih preteklih misic, da je Slovenija premajhna in premalo pomembna država, da bi se slovenske mis lahko uvrstile na vidnejša mesta na svetovnih tekmovanjih?

Slovenija je majhna in ima manj prebivalstva, ki bi me lahko podpiralo na svetovnem izboru kot druge sodelujoče države. Dejstvo je, da je naša pot do zmage veliko težja, kar pa ne pomeni, da ne moremo doseči višjih mest. Letos bo na svetovnem izboru sicer nekoliko spremenjen način tekmovanja, dostopnejši in bolj naklonjen tudi manjšim državam, zato lahko trdim, da imamo možnost doseči mesto med prvimi 40 kandidatkami, kar bi bil za Slovenijo že velik dosežek.

Kako hud "režim" imate pred odhodom - telesna vadba, prehranjevanje?

Ni režima. Sama že tako ali tako skrbim za svoje zdravje z zdravo, enakomerno prehrano, z dovolj telesne vadbe, spanja in skrbjo za zdrav um. S tem se torej ne ukvarjam, ker je to že del mojega življenja.

Zagotovo ste si že ogledali fotografije vaših konkurentk. Katera vam je najbolj padla v oči?

Vsaka se mi zdi posebna in po svoje lepa. Zelo se mi zdi zanimivo, kako se naš videz razlikuje glede na regije, iz katerih prihajamo.

Ste še srednješolka? Kako boste nadomestili zaostanek v šoli?

Obiskujem zadnji letnik na srednji veterinarski šoli v Ljubljani. Hvaležna sem vodstvu šole in učiteljskem zboru, ki mi je z veseljem ponudilo pomoč in mi prišlo nasproti. Letnik si želim dokončati in uspešno opraviti maturo, zato se bom poleg drugih obveznosti kar najbolj potrudila, da končam tudi šolo. Menim pa, da je poslanstvo, ki ga nosim letos, neponovljiva priložnost, ki jo želim čim bolje izkoristiti. Če mi letnika ne uspe dokončati, se s tem ne bom obremenjevala, saj bom letos prejela toliko drugega znanja, ki ga je brez takšne priložnosti nemogoče osvojiti v enem letu.

Vi ste že 27. mis Slovenije. Koliko izborov v preteklosti ste gledali, bi znali našteti deset preteklih mis Slovenije?

V preteklosti si nisem ogledala niti enega izbora, zato priznam, da ne bi znala našteti desetih preteklih nosilk naziva. A ni mi žal za to, saj vem, da včasih projekt ni bil niti približno tako dobro zastavljen, kot je danes in predvsem ni imel vsebine, zato me pretekli izbori še danes ne zanimajo. Nikoli nisem spremljala niti izbora za mis Slovenije niti katerega koli drugega lepotnega izbora. Lepota je minljiva, zato se nanjo nikoli nisem preveč opirala. Želela sem se razviti in uveljaviti na kakšnem drugem, bolj zanesljivem področju. Kljub temu pa imam rada umetnost in modo, a ju jemljem bolj kot popestritev življenja.

Ste si kdaj rekli: "Če bi jaz postala mis, bi bila takšna in takšna" ali bi najprej naredila "to in to" ...? Ste si že začrtali smer, kakšna mis želite biti in kaj želite od tega naziva odnesti?

To sem začela razmišljati, ko sem začela sodelovati pri projektu. Med svojim enoletnim poslanstvom želim Slovencem vzbuditi narodno zavest in upanje v našo državo, jih motivirati in z dobrodelnimi akcijami podpreti šibkejše, ki potrebujejo našo pomoč. Sicer pa se mi zdi to idealna priložnost za osebno rast, osvojitev znanja na področjih podjetništva, gospodarstva, turizma, mode in za medsebojno povezovanje. Zanima me organizacija dogodkov, zato je to odlična priložnost za izobrazbo tudi na tem področju in kasnejši lažji razvoj lastnega podjetja.

Se strinjate z ugotovitvijo, da so lepotni izbori v Sloveniji v zadnjih letih nekoliko v zatonu - mnogi ne poznajo več imena aktualne mis, izbori, če so, so na manj gledanih komercialnih televizijah, v rumenih medijih so se misice umaknile obrazom iz resničnostnih šovov. Je za mis pomembno, da je medijsko opazna ali so pomembnejša njena dejanja za kamerami?

Menim, da je projekt Mis Slovenije potreboval ta zaton, da zdaj lahko doživi ponovno rojstvo in se predstavi v drugačni, kakovostnejši obliki z globljim pomenom.

Kako pomembno je na kakršen koli lepotni izbor - regijski, slovenski ali svetovni, priti dobro psihično pripravljen? Kako se vi s tega vidika lotite tovrstnih tekmovanj, imate kakšen moto, ki mu sledite?

Sama stavim na pogum in vztrajnost. Pri tovrstnih tekmovanjih pa se mi zdi najbolj pomembno, da ne glede na situacije ostanem takšna, kakršna sem. Seveda igra pomembno vlogo tudi psihična pripravljenost, saj se bom sama odpravila v tujo državo, v kateri bom ves mesec v družbi 130 deklet. Prav tako je pomembno, da vrednote, ki jih predstavljaš, tudi ponotranjiš, saj tako za njimi lahko stojiš in jih bolje predstaviš. S tem pustiš pečat tudi na gledalcih.

Kandidatke za mis Slovenije so se med pripravami povzpele na Triglav, a vas zaradi zdravstvenih težav tam ni bilo. Kateri pa je vaš najvišji vrh, ki ste ga osvojili oziroma se lahko pohvalite s kakšnim drugim vzdržljivostno-rekreacijskim dosežkom?

Glede na svoje zdravstvene težave bi za vzdržljivostno-rekreacijski dosežek lahko štela tekmovalne turneje z mojo folklorno skupino, ko smo obiskali tuje dežele. Na taka potovanja se namreč že mesece prej intenzivno pripravljamo, zato da je lahko skoraj enourni nastop brez predaha popoln. Za tak nastop je namreč potrebno veliko vaje, dobra kondicija, znanje plesa, zbranost, predvsem pa energija, ki zagotovi, da si edinstveni nastop gledalci resnično zapomnijo in začutijo značaj naše plesne in pevske kulturne dediščine.

Pravite, da želi celoten slovenski izbor za mis pokazati, da imate dekleta vsebino in da ne gre le za lepotno tekmovanje. Imate občutek, da se kot mis morate dokazovati - in komu se želite najbolj dokazati s svojimi sposobnostmi - sebi, okolici, celotni Sloveniji?

Nimam občutka, da bi se morala komur koli dokazovati. Jaz vem, da imam vsebino. To je tudi eden izmed razlogov, da sem pri projektu sploh lahko tekmovala in na koncu tudi osvojila naziv. Moje vrednote in življenjska načela so zelo podobna vrednotam projekta, zato to vidim kot priložnost, da lažje dosežem zastavljeni cilj in naredim nekaj v dober namen. Z dokazovanjem drugim se torej ne obremenjujem, ker vem, da se bodo na podlagi mojih dejanj v letu poslanstva mis Slovenije o tem tudi sami prepričali.

Se bojite, da bi vam lahko naziv mis Slovenije v prihodnosti kdaj tudi škodil, v smislu, da bi etiketa "ta je bila pa včasih mis" povzročila, da bi si ljudje o vas že vnaprej ustvarili neko mnenje?

Za tistega, ki bo spremljal moje delo, trud in prizadevanje v letu poslanstva in videl tudi rezultate, ta trditev ne bo imela negativnega prizvoka. Za to sem odgovorna in bom poskrbela sama, s svojimi dejanji.

Dejali ste, da vas drugi opisujejo kot "osebo, ki doseže vse cilje, ki si jih zada". Ali ni to precej veliko breme za še ne 18-letno dekle? Odhajate torej tudi na svetovni izbor s ciljem - kakšnim?

Cilje si vedno zadam sama. Zaradi svojega poguma, vztrajnosti in zvestobe cilju jih tudi dosežem, ne glede na to, ali moram pot vmes prilagajati. Cilji torej niso obveza, ki jo čutim s strani drugih in zato name ne vplivajo kot breme. Na svetovnem izboru bo moj vsakodnevni cilj, da se potrudim po svojih najboljših močeh in obenem uživam, saj je to enkratna izkušnja, za katero sem hvaležna.

Šest let že plešete folkloro. Kateri slovenski ples vam je najljubši?

To je težko vprašanje, saj v značilnem plesu vsake slovenske regije vidim nekaj posebnosti, ki ga razlikujejo od drugih. S tem dobi vsak ples svojo, popolnoma drugačno lepoto. Nekaj posebnega se mi zdijo rezijski plesi, saj se že v osnovi zelo razlikujejo od drugih. Pri tem plesu so plesalci med igro resni in se drugače gibljejo.

Menite, da bo kdaj prišel dan, ko bo celotna Slovenija navijala za svojo kandidatko na izboru za mis sveta, kot je na primer nedavno združena navijala za košarkarje, ali da bo izbor tako odmeven, kot na primer Evrovizija?

Na poti do takšnega cilja igrajo pomembno vlogo mediji. Ne le na podlagi tega, kako odmevni bodo o našem projektu, ampak tudi, kako bodo predstavili vsebino, ki jo jaz, ekipa in naši poslovni partnerji skrbno gradimo.

Anja P. Jerič