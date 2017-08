Na Radio Ga Ga bo poklical Igor Bavčar - želi dokupiti leta v zaporu

Oddaja vstopa že v 28. leto

31. avgust 2017 ob 12:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Oglasil se bo Igor Bavčar, ki bi rad od države izvedel, ali mu lahko omogoči, da dokupi leta v zaporu," je v svojem prepoznavnem slogu vsebino prve oddaje Radia Ga Ga po poletnih počitnicah napovedal Sašo Hribar.

Radio Ga Ga se v petek ob 10.10 vrača v studio prvega programa Radia Slovenija, kjer bodo za mizo sedeli že uveljavljeni imitatorji Sašo Hribar, Tilen Artač, Jure Mastnak, Nejc Mravlja, Aleksander Pozvek in Marko Cirman. Satirično bodo obdelali aktualne družbeno-politične teme.

Pred začetkom nove, že neverjetne 28. sezone te priljubljene oddaje je Hribar za MMC dejal, da sprememb v ekipi ni. "Nekaj ljudi se je javilo, saj so želeli postati novi sodelavci, a ni šlo. Prišla je neka skupina, ki je imela res dobro radijsko igro, vse besedilo so znali na pamet, odlična stvar. Jaz pa sem jim rekel, naj odigrajo drugi del zgodbe, ne tistega, ki so imeli naučenega. Takrat se je ustavilo, ni jim šlo. Tega pa ne potrebujem."

Bo pa v oddaji nov lik, in sicer generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc. Kdo ga bo imitiral? "Vsak izmed nas ga bo igral eno oddajo," je Hribar odgovoril v smehu.



"Združeni slovenski tajkunati"

V oddaji je marsikaj prepuščeno trenutnemu navdihu in iznajdljivosti njenih ustvarjalcev, saj je znano, da Hribar pripravi le grobi scenarij, sodelavce pa le dan prej obvesti o treh temah, na katere se morajo pripraviti. Je to torej manj kot 24 ur pred začetkom oddaje že storil? "Da, imamo tri iztočnice za prvo oddajo. Prva je, da delamo umetniški premor za Guinnesovo knjigo rekordov, to bi bil presežek RTV-ja. Druga zadeva je, da se bo oglasil Igor Bavčar, ker bi rad povedal, da želi dokupiti leta v zaporu. Zanima ga, ali mu država to lahko omogoči. Nato bi se pogajal še za odpravnino. Tretja stvar pa je, da se predsedniški kandidatki Ljudmili Novak ne zdi pošteno, ker je ne omenjamo dovolj. Zavzema se za odprtje javnih hiš, v katerih bi usluge prodajali moški, saj si prizadeva za izenačenost spolov."

Poletje je bilo na politični in družabni sceni precej mirno, glavne teme so bile arbitraža, drugi tir, Magna Steyr, počasi so kapljala imena za predsedniške volitve. Katero dogajanje je Hribarja najbolj zabavalo? "Težko bi kaj od tega izpostavil. Največja težava se mi trenutno zdi, da Cerkniško jezero pušča, s tem sem se največ ukvarjal. To je največje jezero v Sloveniji in pušča, uradna oblast pa molči. Glede na dogajanje menim, bi se Slovenija morala preimenovati v Združene slovenske tajkunate."

Ne zamudite torej nepredvidljive, šaljive in zajedljive oddaje Radio Ga Ga jutri ob 10.10 na Prvem.

A. P. J.