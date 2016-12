Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 30 glasov Ocenite to novico! Petra Majdič je povila še eno deklico. Foto: Aleš Fevžer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Petra Majdič na svoj rojstni dan drugič postala mama

Nova hčerka v družini

22. december 2016 ob 13:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska šampionka v smučarskem teku in podpredsednica SZS Petra Majdič je na svoj rojstni dan drugič postala mamica.

Obe s hčerko sta zdravi in se počutita odlično, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije. Ob tej priložnosti so ji na SZS-ju - podobno kot vsi njeni tekmovalci, trenerji in sodelavci - čestitali ter družini želeli veliko lepih trenutkov.

Nekdanja vrhunska smučarska tekačica Majdičeva, ki je na olimpijskih igrah 2010 v Vancouvru osvojila bronasto kolajno v sprintu, je mamica prvič postala 15. marca 2015, ko je prav tako povila deklico.

Majdičeva svojo srečo v zasebnem življenju deli z nekdanjim trenerjem, Slovakom Ivanom Hudačem, ki jo je popeljal do velikih športnih uspehov.

K. K.