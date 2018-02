Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pustne maske so zavzele Ljubljano. Foto: Borut Živulović/BoBo VIDEO Pust v Ljubljani VIDEO Pustna vedra v Prlekiji Dodaj v

Pustna sobota - Imate kaj za pusta hrusta?

Povorke po vsej Sloveniji

10. februar 2018 ob 13:39

Ljubljana,Litija,Bolehnečici - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, Radio Slovenija

Po Sloveniji potekajo številne pustne prireditve. Središče Ljubljane so že dopoldne zavzele pustne maske. Med drugim je potekal tradicionalni Zmajev karneval. Prav nič manj pestro pa ni po drugih mestih.

Med najbolj opaznimi maskami letošnjega sprevoda v Ljubljani so bili znani liki iz predstav ljubljanskega Lutkovnega gledališča, ki letos praznuje 70 let delovanja. V povorki so med drugimi nastopile značilne maske iz poganskega ljudskega izročila, kot so kurenti in lavfarji.

V Bolehnečicih, majhni vasici v Prlekiji s 33 domačijami in nekaj več kot sto prebivalci, na pustno soboto v tamkajšnjem gasilskem domu že več kot stoletje pripravljajo tradicionalno prireditev Védra. Nekoč je bila namenjena temu, da so se priženjeni v kraj spoznali z vaščani in jim pripraviti pogostitev.

Ne glede na število priseljencev se je običaj ohranil vse do danes in je eden redkih v Pomurju, pri katerem iz leta v leto sodelujejo praktično vsi krajani. Namen teh Véder je v teh krajih, da se priseljeni seznani z vaščani in da vaščani spoznajo njega. Zato je novo priseljeni organiziral druženje v vasi in je iz te vedre dajal pijačo.

Nekoč je bila Védra ob spoznavanju novih krajanov priložnost tudi za to, da so se sosedje dogovorili o meji, pa tudi zgladili kakšna nesoglasja. No, danes pa je Védra v Bolehnečicih namenjena predvsem veselemu druženju, ki bo zagotovo trajalo do zgodnjih jutranjih ur.

Eden najstarejših pustnih karnevalov pri nas pa je tudi letos potekal v Litiji. Litijski karneval ima več kot 170-letno tradicijo in je vseskozi obarvan z aktualno politično satiro. Vrhunec dogajanja bo popoldne, ko bo potekal tradicionalni sprevod karnevalskih skupin in pustnih mask po Litiji. Letos prvič na karnevalu sodeluje tudi nova maskota litijskega karnevala - Litko.

Na njej pričakujejo več kot 20 karnevalskih skupin, z več kot 400 sodelujočimi, ki se jim bodo pridružile tudi najbolj značilne slovenske etnografske maske - Butalci in coprnice iz Cerknice, lavfraji iz Cerknega in ptujski kurenti. Letošnja tema litijskega karnevala je, tako kot se za volilno leto spodobi, predvolilni boj na vasi.

Nekaj utrinkov z zmajevega karnevala si lahko pogledate spodaj.

K. K., foto: Borut Živulović/Bobo