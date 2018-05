Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Lani je zmagovalec postal Isaac Palma s skladbo Če te kdaj spustim iz rok, ki je sicer v seštevku točk telefonskega glasovanja, glasovanja občinstva v Amfiteatru, glasovanja izbranih radijskih postaj in glasovanja strokovne žirije dobil enako število točk kot Anika Horvat, a je zmagal, ker mu je več točk podelila strokovna žirija. Foto: BoBo Sorodne novice Foto in video: Zmagovalec letošnjega MMS-ja je Isaac Palma! Dodaj v

14 izvajalcev, ki si bo julij "začinilo" z nastopom na Melodijah morja in sonca

Že 38. izvedba festivala

9. maj 2018 ob 10:53

Portorož - MMC RTV SLO

Ena izmed stalnic vsakega julija je poleg počitnic, vročine in brezskrbnih dni tudi festival Melodije morja in sonca (MMS). Znano je, katerih 14 izvajalcev bo stopilo na oder Avditorija Portorož.

Strokovna komisija v sestavi Slavko Ivančić (predsednik komisije), Dragica Petrovič, Mojca Menart, Blaž Maljevac in Gregor Stermecki je izbrala 17 izmed 85 prispelih skladb za udeležbo na 38. festivalu Melodije morja in sonca, ki bo v soboto, 14. julija, v Amfiteatru Avditorija Portorož. Izvajalci se bodo potegovali za veliko nagrado MMS-ja 2018 in nagrade strokovne žirije za glasbo, besedilo, interpretacijo vokalnega solista ter nagrado za obetavnega izvajalca oz. avtorja - nagrada Danila Kocjančiča.

Vrstni red nastopa na 38. festivalu Melodije morja in sonca 2018 bodo izvajalci izžrebali v ponedeljek, 28. maja, v Avditoriju Portorož, kjer bodo prireditelji predstavili tudi potek priprav na letošnji festival. Festival bo prenašala tudi RTV Slovenija.

Izbrance in tri rezerve si oglejte spodaj.

Izvajalci so navedeni po abecednem vrstnem redu imena izvajalca:

Št. Naslov skladbe: Izvajalec: Avtor glasbe: Avtor besedila: Priredba: 1 Lahko bi mi povedal (da me nimaš rad) Ana Štokelj Jadran Ferjančič Drago Mislej Jadran Ferjančič 2 Kanela Bogdan Bogdan Bogdan Bogdan 3 Številka srca Irena Vrčkovnik in MJAV Aleš Klinar Irena Vrčkovnik Aleš Klinar, Irena Vrčkovnik 4 Z mano se ne da Kalamari Darjan Gržina Angelo Misterioso Matjaž Švagelj 5 Tvoja lepota Klapa Semikantá Erik Prašnikar Erik Prašnikar Davorin Lovrečič 6 Sanjal bom Laurylin & Jan Bogatič Amanda Vidic Amanda Vidic Samo Turk 7 Moj profil Lea Sirk Lea Sirk Lea Sirk Lea Sirk 8 Kjer pomol poljubi morje Manca Špik Raay Rok Lunaček Raay 9 Jaz bi šla naprej Mila Denis Horvat Hamo Denis Horvat 10 Vrni se srce Prifarski muzikanti Žiga Bižal Žiga Bižal Miha Gorše 11 Odklop Skupina Proteus Pikaja Pikaja Skupina Proteus 12 Pa sem šla Steffy Marko Hrvatin, Mitja Bobič Steffy Mitja Bobič, Jan Baruca, Marko Hrvatin 13 Passi nel blu Swing Deal Giovanna Rados, Lucy Passante Spaccapietra Giovanna Rados, Lucy Passante Spaccapietra Denis Beganovič 14 Hej DJ The Plut Family Alex Volasko Saša Lešnjek Alex Volasko



Rezervne skladbe:

Št. Naslov skladbe: Izvajalec: Avtor glasbe: Avtor besedila: Priredba: 1. Amiamoci ancora Francesco Squarcia Francesco Squarcia Francesco Squarcia Aleksandar Valenčić 2. Morje trme in ponosa Vita Jordan Marino Legovič Leon Oblak Marino Legovič 3. Mi žalost ne pristaja Tanja Srednik Anže Vrabec Srečko Čož Anže Vrabec

A. P. J.