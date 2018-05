Ariana Grande: Napad v Manchestru pokazal najslabše, kar premore človeštvo

Spregovorila o tragičnem dogodku

18. maj 2018 ob 17:16

Manchester - MMC RTV SLO

Glasbenica Ariana Grande je prvič po smrtonosnem napadu po njenem lanskem koncertu v Manchestru spregovorila o tragičnem dogodku, kjer je umrlo 22 ljudi.

Za revijo Time je dejala, da se je zaradi dogodka ogromno ljudi moralo spopasti z izgubo in bolečino. "Procesiranje tega bo trajalo za vedno," je dodala.

Maja lani je v bombnem napadu po njenem koncertu v središču mesta umrlo 22 ljudi, ranjenih pa je bilo več sto. Ameriška glasbenica je napad opisala kot najslabše, kar človeštvo sploh premore. "Glasba bi morala biti ena najvarnejših stvari na svetu. Zdi se mi, da sem prav zato to tako težko sprejela in še vedno težko sprejemam vsak dan. Želim si, da bi dogodek lahko nekako popravila."

24-letnica je manj kot dva tedna po napadu organizirala dobrodelni koncert pod sloganom One Love Manchester. Dejanje je opisala kot najboljši odziv, ki ga je bila v grozni situaciji zmožna. "Zadnja stvar, ki bi si je želela, je to, da bi bili moji oboževalci priča nečemu takšnemu in bili po tem prepričani, da je zlo zmagalo."

Bolečino prenesla v glasbo

Vseeno pa je priznala, da je pričakovala, da bo sčasoma o tem lažje govorila in se s tem predvsem lažje sprijaznila. A na ta dan še vedno čaka in se spopada z veliko bolečino. Prav zato je ponosna na svojo najnovejšo skladbo z naslovom No Tears Left to Cry, ki govori o trdoživosti. "Ko sem začela bolje skrbeti zase, sem našla ravnotežje, svobodo in srečo. To se je preneslo v glasbo."

Njen menedžer Scooter Braun je za Time kmalu po tragediji pojasnil, kako je bilo, ko sta se prvič pogovarjala o organizaciji dobrodelnega koncerta. "Pogledala me je, kot da sem nor, in rekla, da nikoli več ne more peti teh pesmi in se obleči v koncertne oprave. Zabrusila mi je, naj je ne postavljam v tak položaj."

Po njunem pogovoru so odpovedali preostanek turneje, a je pevka že dva dni po tem znova stopila v stik z njim. "Če nečesa ne naredimo, so vsi ti ljudje umrli zaman."

Končni izkupiček je bil koncert One Love Manchester, kjer so na oder med drugim stopili tudi Justin Bieber, Coldplay in Katy Perry. "Takrat smo ji naložili ogromno dela," je še dodal Braun. "Sprejela je vse in naredila tako, kot je moralo biti."

P. B.