Avstralski aktivisti Midnight Oil se po 20 letih vračajo - tudi zaradi Trumpa

Odpravljajo se na šestmesečno turnejo

17. februar 2017 ob 11:22,

zadnji poseg: 17. februar 2017 ob 11:33

Sydney - MMC RTV SLO/Reuters

Avstralska rockzasedba Midnight Oil, ki že dve desetletji ni stala skupaj na odru, je napovedala, da se vrača - in to kar s šestmesečno svetovno turnejo.

Turneja se je bo začela sredi aprila, zasedba pa bo v pol leta obiskala 14 držav, kjer bodo pripravili skupno okoli 50 koncertov, so sporočili predstavniki avstralske skupine, ki je svetovno slavo dosegla konec 80. let prejšnjega stoletja, nato pa se po letu 2000 umaknila z odrov.

V okviru turneje bodo člani Midnight Oil obiskali več evropskih in južnoameriških držav, Kanado, Novo Zelandijo in seveda ZDA. Peter Garrett, frontman zasedbe, med letoma 2007 in 2013 pa tudi avstralski okoljski oz. šolski minister, ki ne skriva svojega odpora do ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je tako že izkoristil priložnost in ga napadel: "Zdrave demokracije se včasih preprosto morajo odzvati na norost in grdoto in sebičnost in neumnost. In vsega tega imate v Trumpu obilo."

Garret sicer je sicer znan po svojem aktivizmu, njegovemu zgledu pa sledijo tudi drugi člani zasedbe - tako z dejanji kot z glasbo oz. nastopi.

Okoljski in družbeni aktivisti

Leta 1990 po slovitem razlitju nafte iz tankerja Exxon Valdez so tako uprizorili spontan protestni nastop pred sedežem podjetja Exxon Mobile v New Yorku. Leta 2000 pa so se na sklepni slovesnosti olimpijskih iger v Sydneyju pojavili v oblačilih z napisom Sorry (Oprosti), s čimer so opozarjali na sporno ravnanje takratnega premierja Johna Howarda, ki se ni želel opravičiti staroselcem za stoletja zatiranja.

Čeprav zadnjih 20 let praktično niso nastopali, pa so Midnight Oil od sredine 70. let izdali kar 17 albumov in jih prodali v milijonih izvodov po vsem svetu.

T. K. B.