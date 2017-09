Beyoncé s pesmijo na pomoč žrtvam naravnih katastrof

Nedavni potresi in orkani so prizadeli mnogo ljudi

29. september 2017 ob 21:34

Los Angeles - MMC RTV SLO

Beyoncé je združila moči s pevcem J Balvinom in producentom Willy Williamom in z njima posnela novo verzijo uspešnice Mi Gente. Izkupiček bo namenjen prizadetim območjem Srednje Amerike.

V luči naravnih katastrof, ki so v zadnjem času prizadele Karibe in Mehiko, se je superzvezdnica pop glasbe Beyoncé odločila, da skupaj s kolumbijskim reggaeton pevcem J Balvinom in francoskim producentom jamajških korenin Willy Williamom posname pesem, s katero bodo pomagali ljudem na prizadetih območjih.

Nova verzija pesmi z naslovom Mi Gente (Moji ljudje) je bila izdana v četrtek zvečer, ustvarjalci pa so sporočili, da bodo ves zaslužek namenili neprofitnim organizacijam, ki v Mehiki, Portoriku in drugod po Karibih nudijo pomoč ljudem, ki so jih prizadeli orkani ali potresi.

Beyoncé je v izjavi za javnost na svoji spletni strani zapisala: "Skrušeni smo zaradi orkanov in potresov, ki so prizadeli družine po svetu. Toliko je načinov, kako lahko pomagamo. Osredotočili smo se na nekaj organizacij, ki so v Mehiki in na Karibih in pomagajo tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo."

V besedilu pesmi se prepletata španščina in angleščina, videospot pa prikazuje ljudi iz različnih koncev sveta, ki plešejo v ritmih Willy Williama.

36-letna Beyoncé je že sodelovala v podobni akciji. Leta 2011 je izdala posebno verzijo uspešnice Irreplaceable s katero je zbirala denar za neprofitne organizacije Oxfam, WaterAid in Greenpeace.

M. Z.