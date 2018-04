Big Foot Mama: "Naša pozicija je na tem mestu v tem času."

MMC-jev klepet z Jožetom Habulo

2. april 2018 ob 08:04,

zadnji poseg: 2. april 2018 ob 11:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Skupina Big Foot Mama se je znova zaprla v studio, vmes odpotovala tudi v Berlin, kjer so ob pomoči producenta Žareta Paka posneli svoj osmi studijski album Plameni v raju.

"Osnovo smo posneli vsi skupaj, potem pa še vsak sam detajle. Vse skupaj je bilo zelo zabavno z mešanico trdega dela. So pa bile stvari, ki smo jih sestavili, podrli in nazaj sestavil," je v klepetu poudaril Habula. Album je Big Foot Mama snemala od oktobra do februarja v Berlinu in Ljubljani pod taktirko producenta Žareta Paka.

In zakaj ta "pobeg" v Berlin? "Ni toliko pobeg, kot je odmik v koncentracijo. Biti skupaj pomeni stremet k istemu cilju. Veste pa sami, kaj pomeni, če greš z nekom nekam za dalj časa. Že na morje ne greste z vsakim," je zapisal bobnar v klepetu.

Na novem albumu je trinajst novih skladb, ki so nastajale preteklih pet let in "odslikavajo zgodbe iz vsakdanjega življenja, poglede na današnji svet ter večno dinamiko med svetlimi in temnimi stranmi človeških odnosov – med problemi in užitki, med željami in resničnostjo."

Plamene v raju je naznanila skladba Še sanja se ti ne. Na albumu pa najdemo še skladbe, kot so Normalen, Vrag v njej, Raj na Zemlji, Vabilo v maj, Nekaj je na njej, Sijaj, Pot do sonca in Zlati stolpi Indeina, ki je posvečena resničnemu templju v Brumi, kjer so bili posneti tudi zvončki, ki se jih lahko sliši v skladbi.

K. K.