Bo Izrael izgubil pravico za organizacijo Evrovizije?

Težave pri plačilu pologa

13. avgust 2018 ob 18:51

Tel Aviv - MMC RTV SLO

Pevka Netta je z zmago na letošnji Evroviziji poskrbela, da je Izrael dobil možnost organizacije naslednjega glasbenega tekmovanja. Če bo Evrovizija res potekala v Izraelu sicer še ni jasno, saj se izraelska javna radiotelevizija in vlada prerekata glede financiranja.

Gil Omer, predsednik uprave izraelske javne radiotelevizijske družbe, je na Benjamina Netanjahuja naslovil pismo, v katerem je premierja opozoril, da mora vlada Evropski radiodifuzni zvezi, ki organizira tekmovanje, do torka plačati polog v višini 12 milijonov. Kot poroča izraelski časopis Haaretz v nasprotnem primeru Evrovizije v Izraelu ne bo.

"V roku dveh dni mora izraelska javna televizija Evropski radiodifuzni zvezi nakazati polog v višini 12 milijonov evrov, ki zagotavlja organizacijo Evrovizije. Gre za točko brez vrnitve, po roku namreč položaja namreč ne bo moč spremeniti in Evrovizije ne bo mogoče izpeljati v Izraelu," je zapisal Omer, ki ima že nekaj časa težave z zagotovitvijo finančnih sredstev.

Izraelska vlada je namreč že pred tem sporočila, da organizacije Evrovizije ne namerava financirati iz tekočega državnega proračuna in da bo javna radiotelevizijska družba depozit morala plačati sama. Pri javni radiotelevizijski družbi so na to odgovorili, da denarja za to nimajo ter da zunanjega posojila za plačilo depozita ne nameravajo vzeti, saj bi to lahko privedlo do finančnega primanjkljaja, če Evrovizija na koncu ne bi bila izpeljana v Izraelu.

Sicer je to, da stroške produkcije Evrovizije plača vlada države gostiteljice, ustaljena praksa. Če depozit ne bo plačan v roku, se lahko zgodi, da bo prihodnji izbor za pesem Evrovizije kljub zmagi izraelske pevke Nette gostila katera druga država.

M. Z.