Chris Brown izdal album epskih razsežnosti

Skupna dolžina albuma znaša kar 158 minut

1. november 2017 ob 10:20

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški glasbenik Chris Brown je izdal svoj osmi studijski album, ki pozornost vzbuja že zaradi svoje dolžine – vanj je namreč vključenih kar 45 pesmi.

Brown je pesmi za album Heartbreak on a Full Moon začel snemati že konec leta 2015, nekaj tednov pred izidom svojega prejšnjega albuma z naslovom Royalty. Z delom je nadaljeval tudi v 2016 in 2017 ter si za snemanje omislil celo domači glasbeni studio.

"Mislim, da ta album predstavlja to, kar je želela povedati moja duša. Čeprav sem ustvaril toliko pesmi, so mi osebno vse najljubše in zdi se mi, da sem vanje uspel prenesti pravo sporočilo," je za ameriško revijo Complex povedal 28-letni zvezdnik.

Kmalu po tem, ko je album izšel na digitalnih platformah, je Brown svojim oboževalcem prek družbenih omrežij sporočil, da je vznemirjen in upa, da bo ljudi navdihnil. Album sicer na prodajne police prihaja 3. novembra.

Na albumu, ki traja skoraj tri ure, se poleg Browna pojavi še devet drugih glasbenikov, med drugim tudi Usher, R. Kelly in Gucci Mane.

M. Z.