Član The Rolling Stones okreva po operaciji pljuč

Operacija ne bo vplivala na jesensko turnejo

25. maj 2017 ob 21:20

London - MMC RTV SLO

Dolgoletni kitarist zasedbe The Rolling Stones Ronnie Wood je sporočil, da uspešno okreva po operaciji rane na pljučih, ki so jo odkrili v sklopu povsem rutinskega zdravniškega pregleda.

Wooda, ki bo v prihodnjih dneh dopolnil 70 let, so operirali po rutinskem pregledu, pri katerem so odkrili rano na pljučnem krilu. Napoveduje, da bi okrevanje moralo potekati brez težav ter da se bo evropska turneja začela, kot je bilo prvotno načrtovano.

"Resnično hvaležen sem za moderno tehnologijo, ki je omogočila zgodnje odkritje. Ob tem pa bi se rad zahvalil tudi celotnemu zdravstvenemu osebju, ki je skrbelo zame," je dejal v uradni izjavi.

Leta 2016 sta sicer z 38-letno ženo Sally Humphreys dobila dvojčici, ki sta jima "v življenje vnesli ogromno sreče". Po njunem rojstvu se je celo odpovedal kajenju, svoje sanjske večere pa opisuje kot večere, kjer je lahko v objemu celotne družinice. "Nič ni boljšega od trenutkov, ki jih lahko preživim s Sally in dvojčicama."

Poleg dvojčic Grace in Alice je sicer oče še 42-letnemu Jamieju, 40-letnemu Jesseju, 40-letni Leah in 33-letnemu Tyronu, še poroča Billboard.

The Rolling Stones bodo jeseni na evropski turneji odigrali 13 koncertov, nam najbližji pa bo 16. septembra v avstrijskem Spielbergu. Cena vstopnic se giblje med 100 in 400 evri.

P. B.