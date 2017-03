Coachella: namesto Beyonce bo "vskočila" Lady Gaga

Deset let po Björk

Lady Gaga je na družbenih omrežjih oznanila, da bo na festivalu Coachella nastopila namesto Beyonce, ki je morala nastop zaradi nosečnosti odpovedati.

"Zažurajmo v puščavi!" je Gaga pripisala prenovljenemu plakatu za omenjeni festival, ki se vsako leto v aprilu odvije v kalifornijskem puščavskem mestecu Indio nedaleč od Palm Springsa, zadnjih nekaj let pa je razdeljen na dva tridnevna vikenda.

Pred petimi dnevi je v javnost prišla vest, da bo Beyonce, ki pričakuje dvojčka, po nasvetu zdravnikov morala preložiti nastop na Coachelli na kako drugo leto - superzvezdnica je že potrdila prisotnost na naslednji izvedbi festivala, torej v 2018.

Billboard, ki je prvi poročal o tem, da bo namesto nje na oder stopila Gaga, piše, da je bilo organizatorjem festivala pomembno, da dobijo žensko zamenjavo za "kraljico Bey". Gaga bo tako po celem desetletju prva izvajalka po islandski glasbenici Björk, ki bo glavna zvezdnica Coachelle dva vikenda zapored.

Najbolj zveneča imena letošnje Coachelle, ki bo potekala med 14. in 16. in 21. in 23. aprilom, so poleg Lady Gage še Radiohead, Kendrick Lamar, pa The xx, Empire of the Sun, Justice, New Order ... Vstopnice so pri uradnih prodajalcih pošle v nekaj urah.

