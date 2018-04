Dobrodelni Avicii: Ljudem v stiski je doniral več milijonov evrov

Njegovo premoženje je danes ocenjeno na 70 milijonov evrov

29. april 2018 ob 10:22

Stockholm - MMC RTV SLO

Švedski didžej Avicii, katerega smrt je ta mesec pretresla glasbeni svet, v svoji uspešni karieri ni pozabil na ljudi, ki so pomoči najbolj potrebni - dobrodelnim organizacijam je namreč doniral več milijonov evrov.

Čeprav so glasbenikovo življenje v soju luči zaznamovali polne dvorane in kričeči oboževalci, pa ni pozabil na tiste posameznike, ki živijo pod pragom revščine. Britanski mediji so namreč razkrili, da je dobrodelnim organizacijam v letih svojega glasbenega udejstvovanja doniral več milijonov dolarjev.

Leta 2012 je eni izmed britanskih dobrodelnih organizacij doniral več kot 1 milijon evrov, že naslednje leto pa je milijon podaril tudi švedski dobrodelni organizaciji Radiohjälpen. Aviciijevo premoženje je danes ocenjeno na 70 milijonov evrov, ni pa še znano, ali bo tudi delež njegovega končnega premoženja pristal v rokah katere izmed organizacij, ki se trudijo zmanjšati svetovno lakoto.

"Ko sem začel služiti denar, sem ugotovil, da ga v bistvu ne potrebujem," je leta 2013 povedal v intervjuju za britanske medije. "Ko imaš dostop do denarja, ki ga ne potrebuješ, je najbolj razumna, najbolj človeška odločitev ta, da ga podariš ljudem v stiski," je še pojasnil.

Slava je terjala svoj davek

Svetovni mediji so poročali, da je družina potrdila, da si je življenje vzel sam, česar pa njegova tiskovna predstavnica Diana Baron za francosko tiskovno agencijo AFP ni želela potrditi.

Policija je sicer že sporočila, da smrt ni bila posledica kaznivega dejanja. Kot so pojasnili, so pridobili vse informacije o smrti in vedo, kaj se je zgodilo, a tega niso razkrili medijem.

Od koncertiranja se je poslovil leta 2016, kot razlog pa je navedel zdravstvene težave, s katerimi se je spopadal že več let - med njimi je bil tudi akutni pankreatitis, ki ga je povzročilo pretirano uživanje alkoholnih pijač. Poleg tega so mu leta 2014 odstranili slepo črevo in žolčnik.

K. Ši.