Drugi polfinale Eme v živo: kdo bodo drugi štirje finalisti?

Dva izvajalca izbere komisija, dva gledalci

18. februar 2017 ob 19:06,

zadnji poseg: 18. februar 2017 ob 20:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na nocojšnjem drugem predizboru Eme 2017 se bodo za finale potegovali Clemens, Raiven, Kataya & Duncan Kamakana, BQL, Ina Shai, United Pandaz & Arsello feat Alex Volasko, Tim Kores in Nuška Drašček.

Drugi polfinale bo odprl Clemens s skladbo Tok ti sede, sledila bo Raiven s pesmijo Zažarim, Kataya & Duncan Kamakana bosta pela Are You There, BQL pa se predstavljajo s Heart of Gold. Sledila bo Ina Shai, ki bo zapela Colour Me, za njo pa bodo na oder stopili United Pandaz & ARSELLO z Alexom Volaskom in se za finale potegovali s pesmijo Heart to Heart. Predzadnji bo nastopil Tim Kores s pesmijo Open Fire, tekmovalni del večera pa bo sklenila Nuška Drašček s skladbo Flower in the Snow.

V finale se bodo uvrstile dve najboljši pesmi po mnenju gledalcev in poslušalcev prek telefonskega glasovanja in dve najboljši po mnenju strokovne žirije. Tudi skozi nocojšnji večer bodo krmarile Maja Martina Merljak, Tina Gorenjak in Tanja Kocman, pridružil pa se jim bo še Mario Galunič.

T. K. B.