Ema 2017: V drugem polfinalu slavili Raiven, BQL, Tim Kores in Nuška Drašček!

Znani še zadnji štirje finalisti

19. februar 2017 ob 06:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Svoje delo v polfinalu letošnje Eme je opravilo še preostalih osem izvajalcev in uvrstitev v veliki finale je uspela Raiven s pesmijo Zažarim, BQL s pesmijo Heart Of Gold, Timu Koresu z Open Fire ter Nuški Drašček s pesmijo Flower In The Snow.

Štirje finalisti so se tako pridružili KiNG FOO (Wild Ride), Niki Zorjan (Fse), Sell Out (Ni panike) in Omarju Naberju (On My Way), zmagovalec letošnjega izbora, ki bo Slovenijo zastopal na Evroviziji v Kijevu, pa bo znan 24. februarja.

Za uvrstitev v finale so šteli tako glasovi strokovne žirije ter glasovi gledalcev in poslušalcev – dva izvajalca je v finale poslalo občinstvo, dva pa strokovna žirija, a za zdaj še ni znano, kdo je najbolj prepričal komisijo in kdo gledalce in poslušalce. Člani strokovne žirije bodo znani šele po finalnem večeru.

"Nastop želim vokalno še izboljšati"

Raiven, ki je lani pustila pečat s pesmijo Črno bel in je letos nastopila drugo leto zapored, se je z odrom dobro ujela. Tokrat ji je kljub manjšim tehničnim težavam uvrstitev v finale prinesla pesem Zažarim. "Zelo vesela sem in komaj čakam na petek." S samim nastopom je bila v večini zadovoljna in ga ne bo pretirano spreminjala, želi si zgolj še izboljšati vokalni del. "Meni je bilo vse super, razen seveda nekih tehničnih težav z mikrofonom, ampak sicer sem pa s tem, kar sem pokazala, zadovoljna. Nastop bo ostal takšen, kakršen je. Bi si pa želela, da bi bil vokalno še boljši od predizbora."

Lani je na Emi zasedla drugo mesto, letos pa se ji zdi, "da je konkurenca večja ter da je celoten izbor na povsem drugi ravni." Proti Kijevu morda že malo pogleduje, a si ne želi zastaviti prevelikih pričakovanj. "Bilo bi fajn, sem se pa že na lanski Emi naučila, da resnično ne moreš pričakovati ničesar in se moraš pustiti presenetiti."

"V finalu bo pestro"

Brata Anej in Rok Piletič sta se predstavila s pesmijo Heart Of Gold, ki je nastala popolnoma spontano med eno izmed studijskih vaj, Anej pa je besedilo zanjo napisal v manj kot desetih minutah. "Evforična sva, sploh nimava besed," je po razglasitvi finalistov dejal Anej. "Takšne energije kot je danes tukaj, si res nikoli nisva predstavljala."

"Že po izsekih sem slišal, da bo letošnja konkurenca precej huda," pa je pojasnil starejši izmed bratov Rok. "In še vedno imam takšno mnenje, ker je čisto vsak na odru zelo dober in sploh ni nekih večjih napak. Tako da v finalu bo zares pestro."

"Morda naju kontrast črne in bele barve opiše tudi značajsko. Pokaže, da sva si precej različna," sta BQL pojasnila o izbiri oblačil - Anej je bil oblečen v svetla oblačila, Rok pa se je odločil za temne barve. To različnost sta poudarila že pred samim predizborom - "Vedno se dopolnjujeva, ker je Anej precej miren, jaz pa sem bolj razdražljiv," je dejal Rok.

Nastop bosta analizirala, večjih sprememb za finale pa ne napovedujeta. "Nastop bomo analizirali in preverili, kaj bi se še dalo spremeniti. Vseeno pa se mi zdi, da tako kot je bilo do zdaj, vse skupaj stoji." Zdi se jima pomembno, da jima je uspela uvrstitev v finale, več pa si ne upata predvidevati. "Pomembno je, da smo v finalu, proti Kijevu pa za zdaj še nočeva preveč pogledovati," sta soglasno sklenila.

Izbor za Pesem Evrovizije 2017 je mogoče spremljati na MMC-jevem portalu, na Facebooku, Twitterju, Instagramu in kanalu YouTube ter na Snapchatu (EmaEvrovizija).



Kores si že od nekdaj želi zastopati Slovenijo

Timu Koresu je vozovnico za finale prinesla pesem Open Fire, v finalu pa na odru napoveduje še več ognja. "Nastop bom zagotovo še malo dodelal, da bo zopet nekaj drugačnega. Morda tudi več ognja, tokrat bom res gorel," je dejal v smehu. "Z eno nogo sem že na letališču proti Ukrajini, ampak še vedno sem lahko primoran stopiti tudi nazaj. Upam, da mi uspe, saj bi z veseljem zastopal Slovenijo. To je že od nekdaj moja želja, saj je najboljše kar znam, ravno glasba."

"Vseh teh občutkov niti ne morem strniti zgolj v eno poved. Zelo sem hvaležen za vse glasove in hvaležen sem tudi strokovni žiriji, čeprav v bistvu ne vem, kdo se je odločil za koga," je še dodal ter poudaril, da se mu letošnja konkurenca zdi zelo močna - dejal je, da je letošnja Ema najmočnejša v zadnjih letih in da se je na kupu zbralo res močnih osem finalistov. "Na tej Emi je zelo težko pričakovati kar koli, ker nikoli ne moreš predvideti, kaj se bo zgodilo. Včasih napredujejo tisti, za katere nikoli ne bi pričakoval, da bodo. Tako da pričakovanj nisem imel, pustil sem se presenetiti."

Finale letošnje Eme bo 24. februarja ob 20. uri na Gospodarskem razstavišču.



"Vesela sem, da so ljudje skladbo sprejeli"

Nuška Drašček je letos na Emi nastopila tretjič, predstavila pa se je s pesmijo Flower In The Snow. "Občutki so krasni, počutim se zelo dobro in sem vesela, da so ljudje skladbo sprejeli. Videla sem odziv občinstva in zdi se mi, da jih refren "potegne" v samo zgodbo. Tako da sem resnično zadovoljna."

"Vedno sta dve možnosti. Ali spremeniti nekaj, kar se je dobro obneslo, ali pustiti, tako kot je. Malo se bomo poskušali igrati, morda še s kakšnim dodatkom ali barvo v laseh. V principu smo šli pa že na ta nastop precej dodelano in je bil takšen, kot smo si ga želeli. Morda bi z dodajanjem elementov odvzeli del skladbe. Pesem je sama po sebi tako samostojna, da enostavno potrebuje minimalizem," je dejala o nastopu.

Njena pesem je sicer nastala posebej za Evrovizijo, napisala ji jo je tuja ekipa in Nuška je že večkrat dejala, da jo je skladba pritegnila že, ko jo je poslušala prvič. "Jaz sem res skladbo že takoj vizualizirala na velikem odru. Takoj ko sem jo slišala, sem jo že videla tam. In ravno zaradi tega sem jo tudi izbrala izmed približno 65 pesmi, ki mi jih je ekipa poslala. Takoj sem imela kurjo polt in sem dobila občutek, da bi zelo dobro funkcionirala na Evroviziji."

Je pa izpostavila, da na evrovizijskem odru vidi tudi še kakšno drugo pesem in letošnje Eme, zato se ji zdi, da bo v finalu še zanimivo. "Eme prejšnjih let sem spremljala bolj z enim ušesom, ampak se mi zdi, da imamo letos en zelo lep izbor skladb. Že ko sem videla zgolj imena, ki so se uvrstila na letošnji izbor, se mi je zdelo, da so vsi izvajalci tipa "bom šel na Emo, ko bom imel pesem, ki jo lahko predstavim tudi na Evroviziji." Mislim, da so skladbe res dobre, tako da sem prepričana, da bodo poslušalci morali kar razmisliti, kaj bodo izbrali."

Polona Brajkovec, foto: Jani Ugrin