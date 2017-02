Foto: Ema 2017 - oder preizkušen, napetost narašča

Konec tedna bodo znana imena osmih finalistov

15. februar 2017 ob 11:39,

zadnji poseg: 15. februar 2017 ob 11:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

16 izvajalcev je že preizkusilo oder na Gospodarskem razstavišču, v petek in soboto pa bo znanih osem finalistov, ki se bodo pomerili za mesto predstavnika Slovenije na pesmi Evrovizije.

Izvajalci, ki se bodo letos potegovali za zmago na Emi, imajo za seboj že dve vaji na Gospodarskem razstavišču, v petek in soboto pa gre zares in bodo s svojimi skladbami poskušali prepričati strokovno žirijo in gledalce ter si zagotoviti svoje mesto med finalisti.



Na prvem predizboru 17. februarja bodo nastopili KiNG FOO (Wild Ride), Nika Zorjan (Fse), Tosca Beat (Free World), Lea Sirk (Freedom), Sell out (Ni panike), Zala (Lalalatino), Alya (Halo) in Omar Naber (On My Way).

Na drugem predizboru 18. februarja pa Clemens (Tok ti sede), Raiven (Zažarim), Kataya & Duncan Kamakana (Are You There), BQL (Heart of Gold), INA SHAI (Colour Me), United Pandaz & ARSELLO feat. Alex Volasko (Heart to Heart), Tim Kores (Open Fire), Nuška Drašček (Flower in the Snow).



Izbor za Pesem Evrovizije 2017 je mogoče spremljati na MMC-jevem portalu, na Facebooku, Twitterju, Instagramu in kanalu YouTube ter na Snapchatu (EmaEvrovizija).



O izboru EMA 2017

Izbor EMA se po sedmih letih ponovno seli na Gospodarsko razstavišče. Vse tri večere si bodo gledalci lahko ogledali tudi v živo: dva predizbora, 17. in 18. februarja 2017, ter finalni večer, 24. februarja 2017. Gledalci in poslušalci bodo ob strokovnih žirijah izbrali slovenskega predstavnika na 62. tekmovanju za pesem Evrovizije 2017 v Kijevu.

