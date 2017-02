Omar Naber: Na Evroviziji nastopati dvakrat je redkost in zelo lepo presenečenje

Prvi občutki po zmagi na Emi

25. februar 2017 ob 06:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na letošnji Emi je slavil Omar Naber, ki je Slovenijo na Evroviziji s pesmijo Stop zastopal že leta 2005. Letos se bo na evrovizijski oder vrnil s pesmijo On My Way in tudi tokrat bo nastopil v Kijevu.

Omar Naber je v finalu dobil največ točk strokovne žirije, ki mu je skupaj podelila 64 točk. Gledalci so mu namenili 60 točk in ga s tem po glasovih občinstva postavili na drugo mesto - v tej kategoriji sta z 72 točkami slavila BQL, ki pa sta bila po glasovih strokovne žirije na četrtem mestu, kar je bilo skupno dovolj za drugo mesto. Omar je skupno zbral 124 točk, BQL 114, Raiven pa se je s 94 točkami uvrstila na skupno tretje mesto.

"Vse skupaj še malo prihaja za mano," je po razglasitvi pojasnil Omar. "Sploh še nisem čisto prepričan, da se je to dejansko zgodilo," je poskušal strniti svoje občutke. "Ampak na prvem mestu se moram zahvaliti moji publiki oziroma publiki, ki je glasovala. Seveda pa tudi žiriji. Zdi se mi, da je bilo edino prav, da sem se pustil presenetiti. In presenečenje je resnično prišlo. Sploh nimam drugih besed, kot da samo rečem najlepša hvala."

"Glasovanje je bilo letos zelo dobro izvedeno," je odgovoril na vprašanje, kako stresno je bilo čakanje na končne rezultate. "Dinamika glasovanja je bila dobra - ni bilo preveč iznenada, prav tako pa se ni niti preveč vleklo. V bistvu se mi je zdelo prav super. Poskušal sem ostati miren, ker sem si rekel, da več kot to, da dobro zapojem, ne morem narediti. Zato sem se želel izogniti "delanju štale" in nervozi, ker to nima nobenega smisla in nikoli nikamor ne pripelje."

Ravno zaradi sproščenosti se mu zdi, da je uspel po razglasitvi še enkrat izpeljati celotno točko in dobro odpeti skladbo On My Way. "Zaradi mirnosti sem po zmagi povsem mirno in brez nervoze pristopil na oder in skladbo zapel še enkrat," je poudaril Naber, ki bo maja v Kijevu nastopil v drugem polfinalnem večeru.

S finalnim nastopom zelo zadovoljen

Pesem je napisal pred več kot desetimi leti in jo je ves čas hranil za eno posebno priložnost. Prav tako pa se mu zdi, da je bil finalni nastop boljši od tistega v prvem polfinalu. "Absolutno sem bolj zadovoljen s finalnim nastopom. Stvari enostavno morajo dozoreti. Konec koncev je minil še en dodaten teden, v katerem sem pesem še velikokrat zapel in nastop dodelal."

"Najprej bom šel s svojim bendom na pivo," je v smehu pojasnil, kako bo praznoval zmago. "Enkrat sem že bil v takšni situaciji. Takrat sem bil zelo mlad in takrat se nisem najbolje znašel, zato sem se iz prejšnje izkušnje marsičesa naučil. Letos se bom z vsem veliko lažje soočil in bo manj problematično."

"To, da bom Slovenijo zastopal drugič ni ravno čast, tudi dosežek ni. Ampak je v bistvu redkost," je strnil občutke glede tega, da je drugi glasbenik, ki bo Slovenijo na Evroviziji zastopal dvakrat - to je do zdaj uspelo zgolj Darji Švajger. "Eno res lepo presenečenje je."

Tudi na evrovizijskem odru bo najverjetneje sam

Pri minimalizmu želi vztrajati tudi v Kijevu, čeprav bo tam nastopil na občutno večjem odru kot je bil tisti na Gospodarskem razstavišču. "Zdi se mi, da ne bo smiselno pretiravati," je razložil. "Sama pesem si zasluži neko intimo in minimalizem, ker govori o tem, kako zelo sam sem in kako grem sam zmagi naproti. In predvsem zaradi tega ne bom pretiraval z nastopajočimi. Najverjetneje bom na odru kar sam. Je pa do Kijeva vseeno še kar nekaj časa in bomo lahko dobro premislili, kako bomo izpeljali nastop."

Na odru je sam in stavi na minimalizem, a vseeno ima za seboj ekipo, ki jo zelo ceni in pravi, da mu brez nje ne bi uspelo. "Zelo vesel sem, da mi je vrhunski orkestralni aranžma naredil Žiga Pirnat. Ravno aranžma je eden izmed tistih faktorjev, za katere sem prepričan, da so me potegnili naprej. Živ orkester je vedno nekaj drugega kot računalniški inštrumenti. Prav tako se moram zahvaliti producentu Željku Mladenoviću, ki je skladbo res vrhunsko sproduciral. Imam pa tudi veliko moralno podporo družine in seveda benda, ki mi lojalno sledi v dobrih in slabih časih, kamorkoli grem in sem nenormalno vesel, da jih imam. V zadnjih letih se je okrog mene nabralo toliko dobrih ljudi in mislim, da je to ena velika nagrada. Zdaj jim bom lahko končno nekaj tudi vrnil," je dejal za zaključek.

Polona Brajkovec, foto: Jani Ugrin