Po drugem predizboru Eme: brez presenečenj, veselje treh povratnikov in debitanta

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Pred pragom finala so poleg INE SHAI, Kataye in Duncana Kamakane ter Clemensa ostali tudi kolektiv United Pandaz & Arsello feat. Alex Volasko. Foto: Jani Ugrin "Letos klobuka in metuljčka ni bilo, vseeno pa ohranjam svoj 'Clemens' stil in energijo, ki jo je mogoče čutiti na vsakem mojem nastopu," je o nastopu, ki mu na koncu ni prinesel finala, povedal Clemens. Foto: Jani Ugrin "Kemijo imam lahko z vsakim - tudi s stolom. Ker sem profesionalka. Tako da je ni bilo težko ustvariti z Duncanom," je o nastopu povedala Kataya. Foto: Jani Ugrin INO SHAI so spremljali Andreja Frelih, Barbara Grabar, Blaž Vidovič, Dominik Štrucelj in Aleš Majerič. Foto: Jani Ugrin Svoj zadnji ples na Emi pa so odplesale tudi pande. A še pred tem je Volasko poudaril kot zanimivost: "Glave pand lahko načeloma kupi vsak, ampak po naročilu iz vzhodnih držav. Glave pand izhajajo iz tistih krajev, kjer tudi živijo pande. Ampak ni narejeno na Kitajskem." Foto: Jani Ugrin "Scenografija je obleka. Če ne bi bila narejena dobro, ne bi nastop izpadel tako, kot je," je povedala Raiven. Foto: Jani Ugrin "Pesem je sestavljena iz klavirja in kitare, na nekaterih odsekih je mirna, zato smo to želeli uporabiti tudi na odru in kar dobro funkcionira, če sva na odru sama in se pokaže minimalizem," sta povedala brata Piletič. Foto: Jani Ugrin "Producent je meni napisal več kot 20 skladb in je rekel, naj si za Emo eno izberem. Tako da sem jih poslušal in vse so bile zelo dobre, ampak ta mi je bila najbolj všeč. Sicer je pevsko najbolj zahtevna, ker je zelo nizka kitica in precej visok refren, ampak mi je bilo všeč predvsem to, da jo lahko zapojem bolj rockersko," je povedal Kores. Foto: Jani Ugrin Nuško Drašček so podobno kot Raiven spremljale Sandra Feketija, Katja Sever Kržič in Tjaša Hrovat. Foto: Jani Ugrin Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po drugem predizboru Eme: brez presenečenj, veselje treh povratnikov in debitanta

Finale bo 24. febuarja

19. februar 2017 ob 11:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Drugi predizbor je bil srečen za tri povratnike na Emo - Nuško Drašček, Tima Koresa in Raiven. Simpatije strokovne žirije ter poslušalcev in gledalcev pa sta osvojila tudi novinca BQL.

Raiven se je po letu dni vrnila na izbor. Če so nekateri med razlogi, zakaj ji lani ni uspelo zmagati v superfinalu, izpostavljali, da je bila pesem preveč temačna, je letos ubrala drugačen pristop. Že z naslovom pesmi Zažarim. "Letos je na odru eksplozija svetlobe (smeh). Igra luči se zelo dobro poveže z besedilom. Idejo sem pa dobila na nekem poletnem festivalu. In tisto, kar sem videla, sem potencirala na deseto potenco," je povedala Raiven.

Pevka in harfistka je tokrat imela na odru električno harfo. "Ki jo lažje nosim in tudi videti je bolj moderno. Zelo lepo pa tudi dopolnjuje sam nastop," je poudarila pevka. Raiven bo poleg Sell Out edina izvajalka, ki bo v finalu odpela svojo pesem v slovenščini – podobno, kot jo je lani. "Slovensko občinstvo pač raje posluša slovenščino. Zato tudi vztrajam pri njej. Verjetno bi ga spremenila v angleščino, da bi me na Evroviziji ljudje razumeli," je pojasnila 20-letnica.

Vrstni red nastopajočih v finalu bo razkrit danes v oddaji Vikend paket. Izbor za Pesem Evrovizije 2017 pa je mogoče spremljati na MMC-jevem portalu, na Facebooku, Twitterju, Instagramu in kanalu YouTube.

Po letu 2015 se je na Emo vrnil tudi Kores. Tokrat z vizualno dovršenim nastopom ob pesmi Open Fire. "Ideja je, da vse gori. Torej tisti, ki so malo kanibali in bi me radi videli, kako sem trdo pečen, pridete na svoj račun (smeh). Pri sceni je poudarek na tem, kako vse skupaj gori, zdi se mi, da bom tudi edini, ki bom imel na odru tovrstno platno, tako da bo nekaj posebnega. Mogoče pa moram vse skupaj z ognjem vseeno še malo vaditi," je pojasnil Kores.

A Tim ni bil edini predstavnik družine na odru. Natančneje, pod njim je stala njegova sestra Zala, ki je skupaj s Tonijem Petrovičem (starim znancem iz skupine In & Out, danes članom Xequtifz). "Izbral sem ju, ker, če lahko s katerim človekom dobro sodelujem, sta to onadva. Zala super poje, Toni pa tako in tako obvlada – to je tisto, ko spremljevalni pevci pojejo boljše od glavnega pevca," je povedal v smehu Kores.

Na Emo pa se je vrnila tudi Draščkova z "bondovsko" pesmijo Flower in the Snow. "Pesem je nastala prav z mislijo na Evrovizijo. Gre za pesem, ki so mi jo napisali Švicarji. Poiskala me je ena produkcijska hiša, ki je imela nek širši nabor skladb za Emo oziroma Evrovizijo. Takoj sem se zaljubila v to skladbo in sem jo v Zürichu tudi posnela. Ko sem pesem prvič slišala, sem jo takoj videla na odru. Zdi se mi zelo primerna za tovrstno tekmovanje, tudi če bi jo izvajal kdor koli drug, saj kar vleče na velik oder," je priznala Draščkova.

In ker je zgodba pesmi zelo prvoosebna, jo je želela izpeljati v prvi osebi. "Nekako se nam ni zdelo, da bi bilo kadrirano smiselno, če bi bil v kadru še kdo drug, ki ni v funkciji prve osebe. Ne v smislu pevca, ampak v smislu prve osebe zgodbe," je pojasnila pevka, ki je - kot zanimivost - tudi tokrat nastopila svojih koncertnih čevljih, ki imajo približno 12 centimetrov visoko peto in v njih "odpoje" vse nastope.

Prvič sta se na Emi predstavila Anej in Rok Piletič, ki sta lani pod imenom BQL osvajala radijske postaje s singlom Muza. Čeprav so oboževalci dua najmlajšega člana Aneja že vajeni spremljati s kitaro, je za manjše presenečenje za klavirjem poskrbel njegov sedem let starejši brat Rok. "V bistvu sem ga igral na faksu, ker smo ga imeli tam to kot obvezen inštrument," je povedal starejši izmed bratov Piletič.

Pesem Heart of Gold je nastala na eni izmed studijskih vaj. "V studiu smo trenirali vokale in potem je nastala glasba, besedilo pa smo tudi napisali še isti dan – v sedmih minutah. Res je nastala popolnoma spontano iz neke zabave," je pojasnil Rok. Za vokalno spremljavo so poskrbeli Benjamin Dolić, Katarina Bordner, Mitja Bobič in Karin Zemljič.

Pande se vračajo domov

Manj sreče z napredovanjem v finale so imeli naveza Kataya in Duncan Kamakana ter kolektiv United Pandaz & Arsello feat. Alex Volasko. Pred finalom pa sta ostala tudi povratnika na Emo INA SHAI in Clemens. Najbolj pisano druščino letošnje Eme so sestavljali zmagovalec lanskega festivala Poprock Volasko, štajerski producent Arsello in dve pandi, ki slišita na ime United Pandaz. "Pandi sta nastali na konceptu pesmi Heart to Heart. Poudarjata kontrast. Ne gre za ljubezensko razmerje med dvema pandama, ampak za kontrast: črno-beli. Vsi enaki, ampak vsi drugačni. Pandi imata drugačni osebnosti, in to smo hoteli poudariti. Na zunaj si lahko katere koli barve, ampak smo znotraj zelo različni. In nikogar ne smeš ocenjevati zgolj po videzu," je pojasnil Volasko.

Največ pozornosti sta privabljali glavi "pand" Black in White. "Pandi sta'act' - igra. Hkrati pa sta didžeja in lajtmotiv vseh didžejskih dogodkov oz. večerov," je pojasnil Volasko. A fanta in pandi sredi plesne "bombe" niso ostali sami na odru, saj sta jim družbo delali še plesalki Tajda Kožamelj in Adisa Adela Stradovnik.

Po "wild card" povabilu Clemens brez finala

Clemens je nastopil na Emi 2015, leto pozneje na festivalu Poprock, letos pa se je vrnil na Emo na povabilo Televizije Slovenija. "Kakor spontano je nastala pesem, je tudi besedilo prišlo samo po sebi in se je vse uskladilo, da je nastala zares sproščena, zabavna in zapeljiva pesem. Prvič se mi je zgodilo, da sem pesem že od začetka ustvarjal v slovenskem jeziku," je povedal Clemens.

Tokrat je ob izvajanju pesmi Tok ti sede nastopil brez klobuka in metuljčka, toda s trobento. "Vseeno sem ohranil svoj 'Clemens' slog in energijo, ki jo je mogoče čutiti na vsakem mojem nastopu," je poudaril pevec. A na odru tudi tokrat ni stal sam, saj sta se mu pridružila plesalca Karin Putrih in Tim Klemenčič. Za odrom pa so v vlogi spremljevalnih vokalistov podkrepili njegov nastop še Ana Ferme, Žiga Rustja in Tomaž Boškin.

INA SHAI tudi v drugo brez sreče

Prav tako po letu 2010, ko je Ema zadnjič potekala na Gospodarskem razstavišču, se je na stari "kraj zločina" vrnila INA SHAI. Pevka, ki se glasbeno izobražuje v Londonu, je pred meseci predstavila svoj EP, kjer je izstopal predvsem energični singel Player. Toda za Emo se je predstavila v bolj umirjeni podobi s pesmijo Colour Me. "Upam, da gledalci besedila ne bodo negativno dojeli, saj je na splošno relativno pozitivno naravnano, saj želiš, da te nekdo obarva in ti da tisto pozitivno energijo. In to potrebuje vsak. Skladba ni bila napisana prav za Emo. Ko sem razmišljala o prijavi, sem začela brskati po svojem arhivu pesmi in se mi je ta zdela nekako najprimernejša," je povedala pevka.

Na odru ni stala sama, marveč so ji delali družbo Andreja Frelih, Barbara Grabar, Blaž Vidovič, Dominik Štrucelj in Aleš Majerič (tako sta tudi tudi pri njej polovično zasedbo spremljevalnih pevcev sestavljala člana vokalne skupine Perpetuum Jazzile). "Pesem je zelo minimalistična in se postopoma razvije v en zelo velik refren. Pesmi sem želela pustiti svojo pot, da lahko diha in da se ne dela neke blazne koreografije, ampak da se zgolj odpoje pesem in se začuti," je še dodala pevka.

Disneyjeva pravljica tudi brez finala

Prvič pa smo lahko na odru Eme spremljali Katayo v vlogi solistke. Toda na odru ni stala sama, "Disneyjevo pravljico" v pesmi Are You There je soustvarila s havajskim pevcem Duncanom Kamakano. "Pesmi sva prilagodila nastop. Tako kot govori besedilo o tem, da se ne vidiva, tudi na odru želiva poustvariti to oddaljenost. Na koncu pa ljubezen premaga vse prepreke in se srečava," je pojasnila Kataya.

A Kataya je večino časa vadila sama s svojo ekipo na čelu s spremljevalnimi pevci, kjer smo lahko videli debitanta z letošnjih Melodij morja in sonca Klemna Orterja, staro znanko z Misije Evrovizija Majo Založnik ter članici Perpetuum Jazzile Nastjo Vodenik in Karin Možina. "Spremljevalni pevci so del ekipe, prispevajo svoje vokale in še koreografijo, tako da sem jih pustila na odru. So del zgodbe. V tujini mora biti spremljevalni pevec še boljši od glavnega izvajalca," je povedala Kataya.

Osem finalistov ena vozovnica v Kijev

Sobotni finalisti se bodo v petek srečali v finalu s KiNG FOO, Niko Zorjan, Sell Out in Omarjem Naberjem. O zmagovalcu bo odločalo šest strokovnih regijskih žirij ter gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem. Razmerje ocen oz. točkovanja strokovnih žirij in telefonskega glasovanja bo 50 - 50. Slovenija se bo v Kijevu, kjer bo potekala Evrovizija, predstavila v drugi polovici prvega polfinala 9. maja. Kot v preteklih letih bo končni vrstni red nastopov določil organizator.

Spodaj si lahko pogledate nekaj utrinkov dogajanja v zaodrju drugega predizbora.

Klavdija Kopina, Polona Brajkovec, foto: Jani Ugrin