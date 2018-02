Emine razglednice: MILA, Orter, BQL, Nika Zorjan

Polfinale bo 17. februarja, finale 24. februarja

8. februar 2018 ob 09:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Druščino novincev na letošnji Emi dopolnjujeta MILA in Orter, po letu dni pa se na oder vračajo BQL in Nika Zorjan (ta se je za vozovnico na Evrovizijo borila že leta 2011 v oddaji Misija Evrovizija).

MILA, katere pravo ime je Emilia Debska, se je slovenski javnosti v preteklosti predstavljala v oddaji Hri-Bar, leta 2008 pa je odpela tudi uvodno skladbo oddaje Spet doma. Leta 2015 je nastopila v poljski različici glasbenega šova The Voice. Pod njeno pesem Svoboda se kot avtor glasbe podpisuje Denis Horvat, kot avtor besedila Matevž Šalehar - Hamo, poleg Horvata pa so za aranžma poskrbeli še Miha Koretič, David Morgan in Miha Koren. "Pesem Svoboda je pozitivna in optimistična. Govori o tem, kako se dobro počutiš, ko si samozavesten, samostojen, neodvisen - vesel zaradi tega. Pesem mi je zelo pri srcu. Rada jo pojem in se podpišem pod vsako besedo, ki je napisana. Zelo se že veselim prihajajočega nastopa," je pojasnila pevka.

Orter je lani na odru Eme stal v vlogi spremljevalnega vokalista (nastopil je ob Katayi in Duncanu Kamakani), letos pa se bo preizkusil v vlogi samostojnega izvajalca. Debitant Melodij morja in sonca leta 2016 prihaja na oder Eme s pesmijo Kraljica. Pod njo se podpisuje kot avtor besedila in glasbe (skupaj z Martinom Bezjakom). Pod aranžma pa se poleg njega in Bezjaka podpisujeta še Jernej Kržič in Blaž Vrečko. "Pesem je zelo posebna, mistična, hipnotična, divja, strastna, efektivna. Zelo je močna," je pojasnil Orter.

Tekmovalne pesmi predstavljene četverice lahko premierno poslušate danes ob 14.40 na Valu 202.

Po slabem letu dni se na oder Eme vrača tudi duo BQL, ki sta lani osvojila srca občinstva in končala na drugem mestu v finalu. Glasbo za pesem Ptica je ustvaril duo Maraaya, pod besedilo se podpisujejo Rok Lunaček, Tina Piš in Maraaya, pod aranžma pa Raay Music. "Pesem nosi naslov Ptica in je metafora za ljubezen in vse osebe, vpletene vanjo. Če ptico držiš premočno, jo zadušiš. Če jo preveč spustiš, ti uide. In moraš najti pravo ravnovesje," je pojasnil Anej Piletič.

Dogajanje, povezano z izborom Ema 2018, lahko spremljate na uradni spletni strani in družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in Snapchat (emaevrovizija).

Na odru Eme pa se bo drugič predstavila tudi Zorjanova. Glasbo za pesem Uspavanka - Lullaby so prispevali Maraaya, Jimmy Jansson, Samuel Waermo in Art Hunter, besedilo Maraaya in Zorjanova, pod aranžma pa se podpisujeta Raay in Jansson. "Pesem Uspavanka - Lullaby govori o pesmi, ki mi jo je pela mama, ko sem bila majhna. Je ena takšna lepa melodija, ki jo imaš vedno v srcu, se je vedno spominjaš in ti vrne lepe občutke iz otroštva. Je zelo čustvena pesem," je pojasnila Zorjanova.

Spodaj si lahko pogledate intervjuje pred Emo z omenjenimi izvajalci.

Klavdija Kopina, Polona Brajkovec, snemalec in montažer: David Lotrič