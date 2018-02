Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 9 glasov Ocenite to novico! Predizbor bo začela Anabel, končala Lea Sirk. V finale se bo uvrstilo osem izvajalcev. Foto: EMA / osebni arhiv izvajalcev Predizbor in finale bo povezoval Vid Valič. Foto: Jernej Kokol

Prisluhnite, kako zvenijo pesmi na Emi 2018

Naslednji teden bodo znana imena osmih finalistov

9. februar 2018 ob 09:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Naslednjo soboto bo znanih osem finalistov, ki se bodo pomerili za predstavnika Slovenije na pesmi Evrovizije, vsem 16 pesmim letošnje Eme pa že lahko prisluhnete.

Poleg delčkov pesmi pa je znan tudi že vrstni red nastopov. Tako bo predizbor odprla Anabel (Pozitiva), sledili pa ji bodo Tanja Ribič (Ljudje), KiNG FOO (Žive sanje), INA SHAI (V nebo), Indigo (Vesna), ManuElla (Glas), MILA (Svoboda), Orter (Kraljica), Lara Kadis (Zdaj sem tu), BQL (Ptica), Proper (Ukraden cvet), Nika Zorjan (Uspavanka - Lullaby), Marina Martensson (Blizu), Nuška Drašček (Ne zapusti me zdaj), Gregor Ravnik (Zdaj je čas) in Lea Sirk (Hvala, ne!).

Ema bo razdeljena na dva dela: predizbor bo na sporedu v soboto, 17. februarja, finale pa teden dni kasneje, in sicer 24. februarja. Oba večera bo v vlogi voditelja Vid Valič. Na Emi se bo 17. februarja predstavilo 16 izvajalcev, ki se bodo borili za vstopnico v finale. Le osem najboljših, štirje po izboru žirije in štirje po izboru gledalcev in poslušalcev, pa bo nastopilo tudi v finalnem večeru, ki bo na sporedu 24. februarja.

Slovenija v drugem evrovizijskem predizboru

V Lizboni so v ponedeljek z žrebom določili razvrstitev držav v predizbora letošnjega 63. tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo 8., 10. in 12. maja v portugalski prestolnici. Slovenija se bo predstavila v drugi polovici drugega predizbora. Kot v prejšnjih letih bo končni vrstni red nastopov določil organizator.

Izsekom pesmi lahko prisluhnete v spodnjem videu (izvajalci so razvrščeni po vrstnem redu nastopov).

Zap. št. Izvajalec Naslov pesmi Avtor glasbe Avtor besedila Avtor aranžmaja 1 Anabel Pozitiva Nino Ošlak, Marko Golubović Marko Golubović Nino Ošlak 2 Tanja Ribič Ljudje Raay Rok Lunaček Raay, Krešimir Tomec 3 KiNG FOO Žive sanje Rok Golob Rok Golob Rok Golob 4 INA SHAI V nebo Martina Šraj, Hans Kristjan Aljas Martina Šraj Hans Kristjan Aljas, Millo 5 Indigo Vesna Anja Pavlin, Anže Čuček, Maj Valerij Anja Pavlin Peter Penko 6 ManuElla Glas Mike Eriksson, Lauren Evans Leon Oblak Mike Eriksson 7 MILA Svoboda Denis Horvat Matevž Šalehar - Hamo Denis Horvat, Miha Koretič, David Morgan, Miha Koren 8 Orter Kraljica Klemen Orter, Martin Bezjak Klemen Orter Martin Bezjak, Jernej Kržič, Klemen Orter, Blaž Vrečko 9 Lara Kadis Zdaj sem tu Lara Kadis Lara Kadis Martin Štibernik 10 BQL Ptica Maraaya Rok Lunaček, Tina Piš, Maraaya Raay Music 11 Proper Ukraden cvet Nejc Podobnik Nejc Podobnik Tine Lustek, Nejc Podobnik 12 Nika Zorjan Uspavanka - Lullaby Maraaya, Jimmy Jansson, Samuel Waermo, Art Hunter Maraaya, Nika Zorjan Raay, Jimmy Jansson 13 Marina Martensson Blizu Miha Koren Vanja Papež Miha Koren, Denis Horvat, Miha Koretič, David Morgan 14 Nuška Drašček Ne zapusti me zdaj Aleš Klinar Anja Rupel Miha Gorše 15 Gregor Ravnik Zdaj je čas Marko Hrvatin Gregor Ravnik, Steffy Miha Gorše, Mitja Bobič 16 Lea Sirk Hvala, ne! Lea Sirk, Tomy DeClerque Lea Sirk Tomy DeClerque, Lea Sirk

K. K.