Raiven: "Slovenski glasbeni okus je deset let za časom"

Letošnja sovoditeljica Eme bila gostja MMC-klepetalnice

19. februar 2018 ob 12:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Raiven, ki letos na Emi sodeluje kot sovoditeljica in ne kot tekmovalka, kot zadnji dve leti, pravi, da se bo zagotovo še vrnila na Emo tudi kot tekmovalka, a šele čez nekaj let.

Bo pa vsaj malce potešila svoje oboževalce s tem, da bo na sobotnem finalu zapela tri pesmi, Črno bel, Zažarim in čisto sveži single.

Sara Briški Cirman, kot je pravo ime 22-letne pevke in harfistke, je na Emi lani z radijsko uspešnico Zažarim končala na tretjem mestu, predlani pa s pesmijo Črno bel na drugem. A, kot je povedala v MMC-jevi spletni klepetalnici, ji dve zaporedni uvsrtitvi pod vrh nista vzeli morale.

Na vprašanje o strokovnih komisijah, ki krojijo razplet izbora in bi morale biti nespristranske, pa se pogosto s tekmovalci osebno poznajo ali z njimi sodelujejo (kot primer je uporabnik navedel kranjsko komisijo), pa: "Slovenija je tako majhna, da se zelo težko najde komisijo, ki se z izvajalci ne poznala. Se mi pa zdi, da je bila strokovna komisija Kranja ena izmed bolj kredibilnih komisij."

Šolana pevka

Ker Raiven Emo letos vodi, na vprašanja o tem, kdo je njen favorit, ni odgovarjala, ker pravi, da bi se s tem zamerila ostalim sedmim tekmovalcem, je pa bil dovolj zgovoren njen odgovor na vprašanje, kaj si misli o slovenskem glasbenem okusu. "Je pač 10 let za časom," je skomignila in spet drugemu pritrdila, da bi se verjetno v kakem drugem, naprednejšem okolju, že prvič uvrstila na Evrovizijo.

Raiven je oboževalcem odgovorila še, da ima fanta, da si je kreacijo, v kateri je vodila Emo, naročila kar prek spleta, za vpadljivo dvobarvno pričesko pa, da si je vedno želela lase pobarvati v dve barvi - rožnato in violično.

Cirmanova se je z glasbo začela ukvarjati pri rosnih štirih letih, s harfo pa je končala tako nižjo kot srednjo glasbeno šolo. Srednjo šolo je obiskovala na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, smer harfa, džezovsko petje in solopetje ter program umetniške gimnazije. Leta 2015 je maturirala iz solopetja in svoje glasbeno izobraževanje nadaljevala na ljubljanski Akademiji za glasbo (solopetje − opera).

Celoten spletni pogovor si lahko preberete spodaj.

K. S.